أنقرة (زمان التركية) – رحل عن عالمنا أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييجو مارادونا صاحب أجمل أهداف تاريخ كأس العالم، عن عمر يناهز الستين أثر إصابته بأزمة قلبية.

وكان كأس العالم لكرة القدم لعام 1986 بداية سطوع نجم مارادونا على الساحة الدولية، حيث خطف مارادونا الأنظار آنذاك بكونه هدّاف الفريق بعد إحرازه خمسة أهداف خلال سبع مباريات.

مارادونا كان محط حديث العالم خلال كأس العالم 1986 الذي استضافته المكسيك بسبب الهدف الذي أحرزه بيده في شباك المنتخب الإنجليزي. وانتهت المباراة بفوز المنتخب الأرجنتيني الذي هز شباك غريمه المنتخب البريطاني بهدفي لاعبه مارادونا مقابل هدف.

وخلال المباراة التي أقيمت على ملعب أزتيكا بحضور 114 ألف و580 متفرج فاز المنتخب الأرجنتيني بفضل الهدف الذي أحرزه مارادونا بيده في شباك الحارس الإنجليزي بيتر شيلتون. وعلى الرغم من احتجاجات لاعبي المنتخب الإنجليزي لم يغير الحكم التونسي، علي بن ناصر، قراره واحتسب الهدف.

وخلال مقابلة أجريت معه لاحقا وصف مارادونا الهدف الشهير هذا بأنه “يد الإله”.

هذا ويعد الهدف الذي أحرزه مارادونا خلال المباراة عينها بعد مراوغته لاعبي المنتخب الإنجليزي من منتصف الملعب ضمن أجمل أهداف تاريخ كأس العالم.