أنقرة (زمان التركية): قال اتحاد المصدرين الأتراك إن السعودية أوقفت رسميا في وقت سابق من هذا الشهر، واردات اللحوم والبيض ومنتجات أخرى من تركيا بعد مقاطعة غير رسمية للسلع التركية بسبب توترات.

وأفاد مصدرون أتراك بتزايد العقبات أمام التجارة مع المملكة العربية السعودية في ظل دعوات في السعودية لحظر الواردات التركية.

وتقول أنقرة إن الرياض أبلغتها بعدم وجود مقاطعة رسمية، لكن اتحاد المصدرين الأتراك قال إن وزارة التجارة التركية أبلغته بوجود تعليق لواردات بعض السلع التركية والذي تم في وقت سابق من هذا الشهر.

وجاء في رسالة أطلعت عليها “رويترز” أنه “تم تعليق الواردات من بلادنا من اللحوم الحمراء ومنتجاتها واللحوم البيضاء ومنتجاتها ومنتجات المياه والبيض والعسل وكذلك الحليب وغيرها، وذلك اعتبارا من 15 نوفمبر الجاري”.

وتقول جمعية المصدرين التركية إن الصادرات إلى السعودية تراجعت بنسبة 16% في الأشهر العشرة الأولى من هذا العام إلى 2.23 مليار دولار.

وفي وقت سابق قالت وزيرة التجارة التركية روهسار بيكان، إن الرياض أصرت على عدم وجود مقاطعة رسمية للبضائع التركية، وهو أمر يمكن لأنقرة أن تتحداه رسميا من خلال منظمة التجارة العالمية.

من جهتها قالت الرئاسة التركية إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز اتفقا في اتصال هاتفي الأسبوع الماضي على “إبقاء قنوات الحوار مفتوحة لتحسين العلاقات الثنائية”.