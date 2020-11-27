أنقرة (زمان التركية): قال فؤاد أوقطاي، نائب الرئيس التركي، اليوم الجمعة، إن حجم الصناعات الدفاعية لبلاده بلغ 11 مليار دولار عام 2019.

جاء ذلك خلال عرضه موازنة رئاسة الجمهورية والمؤسسات التابعة لها لعام 2021، فيأمام البرلمان التركي بالعاصمة أنقرة.

ولفت أوقطاي إلى أن تركيا تقدمت في مؤشر الأمم المتحدة لتنمية الحكومة الإلكترونية 2020.

وأوضح أنها وصلت المرتبة 22 في مؤشر الخدمات الإلكترونية، والمرتبة 23 في مؤشر المشاركة الإلكترونية، من بين 193 دولة.

وأشار إلى أن بلاده احتلت المرتبة 13 بعد أن كانت 26 في مؤشر الاتحاد الأوروبي لأعمال الحكومة الإلكترونية، متقدمة على فرنسا في المرتبة 14، وبريطانيا في المرتبة 22، وألمانيا في المرتبة 26.

ولفت إلى تنفيذ 18 مشروعا تحت إشراف مكتب الاستثمار في رئاسة الجمهورية، بقيمة 388 مليون دولار خلال الأشهر الـ10 الأولى من 2020.​​​​​​​

وأكد أوقطاي أن تركيا تملك حاليا 700 مشروع للصناعات الدفاعية، بصادرات بلغت 3 مليارات دولار عام 2019.

وكشف عن بدء اختبارات صاروخ جو ـ جو “غوك طوغ” المحلي، وانطلاق مرحلة الإنتاج المتسلسل لصاروخ “أطمجة” البحري.

كما أعلن وصول تركيا المرحلة النهائية في اختبارات الإنتاج المتسلسل لمروحية “غوكباي” ومسيرة “أقينجي”.

وأشار إلى أنهم يخططون خلال 2021، لتسليم القوات المسلحة التركية منتجات مشروع طوربيد “أكيا”، وصاروخ “قره أوك” المضاد للدروع، وصاروخ “أطمجة”، ومسيرة “أقينجي.

وأضاف أنهم يخططون أيضا للانتهاء من بناء سفينة “تي جي أناضولو” الهجومية البرمائية المتعددة الأغراض، وتسليمها للجيش التركي.

​​​​​​​وأكد أوقطاي تواصل أعمال الإنتاج المتسلسل وتسليم مروحيات “أتاك”، وطائرات “بيرقدار تي بي 2”.