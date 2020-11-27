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ترامب: سأغادر البيت الأبيض إذا صادق “المجمع” على فوز بايدن

15:12 2020/11/27
ترامب: سأغادر البيت الأبيض إذا صادق “المجمع” على فوز بايدن

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واشنطن (زمان التركية): قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه سيغادر البيت الأبيض إذا صوت المجمع الانتخابي لصالح الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن.

ومن المقرر تنصيب بايدن في 20 يناير بعد اجتماع للمجمع الانتخابي في 14 ديسمبر للتصويت على الرئيس.

وأدلى ترامب بهذه التصريحات في البيت الأبيض بعد أن تحدث إلى القوات الأميركية خلال خطاب عيد الشكر التقليدي لأفراد الجيش الأميركي.

كان بايدن قد فاز بانتخابات الرئاسة التي أجريت في الثالث من نوفمبر بأغلبية 306 أصوات من أصوات المجمع الانتخابي أي أكثر بكثير من الأصوات المطلوبة للفوز وعددها 270 في حين حصل ترامب على 232 صوتا. ويتفوق بايدن على ترامب أيضا بأكثر من ستة ملايين في التصويت الشعبي.

ويرفض ترامب حتى الآن الاعتراف بصحة نتائج الانتخابات ويواصل الادعاء دون دليل على أن الانتخابات شابتها عمليات تزوير واسعة النطاق وأنه الفائز وليس بايدن.

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