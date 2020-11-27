“خارطة طريق” لمجلس النواب الليبي.. أبرز مخرجات “طنجة”

وكشف بعض النواب أن مسودة البيان الختامي تؤكد ضرورة انعقاد جلسة كاملة النصاب في مدينة غدامس ، من أجل الإعداد لخارطة طريق جديدة للمجلس، والنظر في الاستحقاقات المنتظرة من البرلمان، مشددين على أن التوجه العام يسير نحو “إنهاء الانقسام وطي صفحة الخلافات”.