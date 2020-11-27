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“خارطة طريق” لمجلس النواب الليبي.. أبرز مخرجات “طنجة”

16:05 2020/11/27
“خارطة طريق” لمجلس النواب الليبي.. أبرز مخرجات “طنجة”

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طنجة (زمان التركية): تختتم، السبت، أعمال الاجتماع التشاوري الذي يجمع أعضاء مجلس النواب الليبي في مدينة طنجة المغربية، على أن يتم الإعلان عن فحوى البيان الختامي رسميا، والذي كشفت مصادر أنه سيؤكد على ضرورة انعقاد جلسة كاملة النصاب في غدامس لإعداد خارطة طريق جديدة للمجلس.

وأكدت لجنة التواصل في مجلس النواب الليبي، “جاهزية مدينة غدامس لاستضافة جلسة البرلمان، حال عودة النواب إلى ليبيا”.

ومنذ الاثنين، تتواصل في المغرب، بحضور أكثر من 120 نائبا ليبيا، أعمال الاجتماع التشاوري الذي يستهدف توحيد مجلس النواب الليبي بشقيه في العاصمة طرابلس ومدينة طبرق، وذلك في أول جلسة للمجلس منذ سنوات، بهدف “توحيده بمختلف تياراته السياسية، وبحث المسار السياسي وحلحلة الخلافات القائمة بين البرلمانيين في الشرق والغرب”.

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