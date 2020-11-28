أنقرة (زمان التركية)ــ تم فصل بيرات البيرق، صهر الرئيس رجب أردوغان من منصبه كنائب رئيس صندوق الثروة السيادي في تركيا، وذلك بعد استقاله من وزارة المالية.

الرئيس أردوغان، الذي يتولى منصب رئيس صندوق الأصول منذ إنشائه عام 2016، عين أحمد بوراك داغلي أوغلو في مجلس الإدارة.

وترك بيرات البيرق وأردا إيرموت عضوية مجلس إدارة صندوق الثروة في تركيا.

وقال بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، إن “بيرات البيرق وأردا إيرموت طلبوا الإعفاء من عضوية صندوق مجلس إدارة صندوق الثروة التركي، فيما تم تعيين أحمد بوراك داغلي أوغلو من قبل رئيسنا”.

الصندوق الذي تأسس عقب الانقلاب، عام 2016 يضم أصول شركات تم الاستيلاء عليها من معارضين للرئيس أردوغان بإجمالي 23 شركة ورخصتين وعقارات مختلفة.

ومن المثير أن صندوق الثروة الذي تولي أردوغان رئاسته وعين صهره في منصب النائب لا يخضع لتدقيق ديوان المحاسبات التركي. كما يحمل صندوق الثروة السيادي صلاحية بيع الأسهم للخارج بدون الالتزام بقواعد الخصخصة المعروفة.

وأثارت استقالة ألبيراق من وزارة المالية الكثير من الجدل في تركيا، وجائت الاستقالة مفاجئة عبر تطبيق انستجرام، وامتنعت وسائل الإعلام الرسمية لمدة 24 ساعة عن بثها.