أنقرة (زمان التركية)- أصيب رئيس حزب المستقبل، المعارض في تركيا، أحمد داود أوغلو، بفيروس كورونا المستجد.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم الحزب، سركان أوزجان، عن إصابة داود أوغلو، حيث كتب على تويتر: أجرى رئيس حزبنا اليوم تحليل فيروس كورونا، وثبت إصابته بالفيروس مع الأسف. وهو الآن بصحة جيدة ويستريح في المنزل. نتمنى الشفاء العاجل لرئيسنا. دعائنا له.

وأكد داود أوغلو لاحقا عبر تويتر أن حالته الصحية جيدة ومستقرة.

وقال داود أوغلو في منشوره: “الحمد لله، وضعي العام جيد، وسأواصل عملي من منزلي خلال فترة الحجر الصحي”.

بدوره اتصل رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كيليجدار أوغلو، بداود أوغلو، وأعرب له عن تمنياته بالشفاء قريبًا.

وسجلت تركيا مساء الجمعة ارتفاعًا كبيرًا في عدد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا المستجد، وقال وزير الصحة “خسائرنا تتزايد”.

وكانت نتيجة اختبار 29 ألفًا و 845 شخصًا إيجابية، وبلغ عدد المرضى الذين ظهرت عليهم الأعراض 6 آلاف 592.

وبسبب كورونا توفي 177 شخصًا، في أكبر عدد من الوفيات منذ مارس.

ومنتصف الشهر الحالي كانت وفيات كورونا أقل من 95 حالة، ومع إعلان تركيا عن تغيير نهج الكشف عن أرقام الضحايا، الأسبوع الأخير، لوحظ أن رقم الوفيات بدأ في التزايد جنبا إلى جنب من الإصابات.

بلغ العدد الإجمالي للمصابين بكورونا 481 ألفًا 198، وبلغ عدد الوفيات 13 ألفًا 191، وبلغ عدد المرضى في حالة الخطر 4 آلاف 816.

وفقًا للبيانات الأسبوعية، بلغ معدل الإصابة بالالتهاب الرئوي لدى المرضى 3.4٪، ومعدل إشغال الأسرة 54.7٪، ومعدل إشغال العناية المركزة للبالغين 71.3٪، ومعدل إشغال جهاز التنفس الصناعي 39.2٪.

وقال وزير الصحة فخر الدين قوجه على تويتر “لدينا 6592 مريضا جديدا تم اكتشافهم اليوم، وعدد المرضى في حالات الخطر وصل إلى 5 آلاف، وخسائرنا تتزايد، وإذا امتثلنا بشكل صارم للإجراءات، يمكننا القتال دون قيود، وإلا فإن القيود ستكون حتمية، المكان الأكثر أمانا هو بيتنا. “.

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