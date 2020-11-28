أنقرة (زمان التركية)ــ سجلت تركيا ارتفاعًا كبيرًا في عدد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا المستجد، وقال وزير الصحة “خسائرنا تتزايد”.

وأعلنت تركيا مساء الجمعة إنه خلال الـ 24 ساعة الماضية، كانت نتيجة اختبار 29 ألفًا و 845 شخصًا إيجابية، وبلغ عدد المرضى الذين ظهرت عليهم الأعراض 6 آلاف 592.

وبسبب كورونا توفي 177 شخصًا، في أكبر عدد من الوفيات منذ مارس.

ومنتصف الشهر الحالي كانت وفيات كورونا أقل من 95 حالة، ومع إعلان تركيا عن تغيير نهج الكشف عن أرقام الضحايا، الأسبوع الأخير، لوحظ أن رقم الوفيات بدأ في التزايد جنبا إلى جنب من الإصابات.

بلغ العدد الإجمالي للمصابين بكورونا 481 ألفًا 198، وبلغ عدد الوفيات 13 ألفًا 191، وبلغ عدد المرضى في حالة الخطر 4 آلاف 816.

وفقًا للبيانات الأسبوعية، بلغ معدل الإصابة بالالتهاب الرئوي لدى المرضى 3.4٪، ومعدل إشغال الأسرة 54.7٪، ومعدل إشغال العناية المركزة للبالغين 71.3٪، ومعدل إشغال جهاز التنفس الصناعي 39.2٪.

وقال وزير الصحة فخر الدين قوجه على تويتر “لدينا 6592 مريضا جديدا تم اكتشافهم اليوم، وعدد المرضى في حالات الخطر وصل إلى 5 آلاف، وخسائرنا تتزايد، وإذا امتثلنا بشكل صارم للإجراءات، يمكننا القتال دون قيود، وإلا فإن القيود ستكون حتمية، المكان الأكثر أمانا هو بيتنا. “.

الرئيس رجب طيب أردوغان، أجاب على أسئلة الصحافيين بشأن جدول الأعمال عند خروج مسجد علي.

وردا على سؤال لأحد الصحفيين بشأن زيادة حالات كوفيد -19 والإجراءات الجديدة المتخذة، قال أردوغان “بالطبع حساسية مواطنينا مهمة للغاية هنا. ورغم أننا أعلنا عدة مرات عن إجراءات عديدة، إلا أننا ما زلنا نرى أن مواطنينا لا يهتمون بهذه الأعمال في الداخل، نرى أنهم لا يرتدون أقنعة. النظافة، هذه مهمة للغاية، ولكن طالما لم يتم أخذ ذلك في الاعتبار، يصبح هذا حتميًا أكثر فأكثر، خاصة في المدن الكبرى. بالطبع، نحن ملزمون وسنتخذ هذه الإجراءات مع هذه الخطوات التي اتخذتها وزارة الصحة لدينا.

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