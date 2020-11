القاهرة (زمان التركية)ــ تستضيف مدينة الإسكندرية الساحلية في مصر هذا الأسبوع، تدريبًا بحريًا وجويًا مشتركا يضم خمس دول، إحداها عربية.

وتشارك مصر والإمارات وقبرص واليونان وفرنسا في تدريبات “ميدوزا” البحرية والجوية المشتركة في الإسكندرية ابتداء من يوم الاثنين.

وقالت وزارة الدفاع القبرصية يوم السبت إن التدريبات المشتركة ستبدأ في 30 نوفمبر الجاري وتستمر حتى 6 ديسمبر.

يشار إلى أن “ميدوزا” تدريب بحرى-جوى يقام دوريًا بين مصر واليونان وقبرص، تنفذة عناصر من القوات البحرية والجوية والقوات الخاصة لكل من الدول المشاركة.

Exercise #MEDUSA 2020|

🇪🇬 Egypt

🇨🇾 Cyprus

🇬🇷 Greece

🇫🇷 France

🇦🇪 UAE

will conduct a joint multinational aeronautical Exercise in Alexandria from 30/11-6/12. Looking forward exercising with our partners for enhancing our defence collaboration and operational cooperation. pic.twitter.com/gkodcCgFFV

— Ministry of Defence (@DefenceCyprus) November 28, 2020