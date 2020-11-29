أنقرة (زمان التركية) – تسببت تصريحات للبرلماني عن حزب الشعب الجمهوري، على ماهر باشارير، حول بيع الجيش التركي إلى دولة قطر، في خلق حالة من الجدال.

قال باشارير خلال حلوله ضيفا على برنامج “ما هو الفكر الحقيقي” للمذيع التركي أران إيلماز، على قناة “هابرترك”، إنه تم بيع الجيش التركي إلى قطر.

باشارير، ذكر أنه تم بيع مصنع دبابات إلى قطر، وقال إنه لأول مرة في تاريخ الجمهورية التركية يباع جيش الدولة، مشيرا إلى أنه لا يستطيع تقييم ثمن المصنع، ولكن يقال إن ثمنه 20 مليار دولار، وتم بيعه للدوحة بـ50 مليون دولار فقط.

ورد عليه الباحث التركي حلمي داشدمير ورئيس جامعة ييني يوزيل يشار حجي صالح أوغلو،سائلا إياه “أي جيش تم بيعه؟” ، فقال باشارير “أليس مصنع الدبابات جيشا؟”.

كما طالب نائب رئيس حزب العدالة والتنمية ماهر أونال، عبر تدوينة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، باشارير، بالاعتذار، مشيرا إلى أنه لا يستحق شرف تمثيل الأمة التركية.

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