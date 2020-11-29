أنقرة (زمان التركية) – قدمت تركيا العزاء في مقتل العالم النووي الإيراني، محسن فخري زاده، الذي تم اغتياله الأسبوع الماضي قرب العاصمة طهران.

وزارة الخارجية التركية عبرت في بيان عن الحزن الشديد لوفاة زاده خلال الهجوم المسلح الذي تعرض له سيارته، متقدمة بالتعازي للحكومة الإيرانية وأسرة زاده المدرج على قائمة العقوبات لمشاركته الرئيسية في برنامج إيران النووي.

وشددت الخارجية التركية في رسالتها على معارضتها “للإرهاب بشتى صوره أيا ما كان منفذه والمستهدف منه وشتى المحاولات التي تعمل على إفساد الاستقرار والسلام بالمنطقة”.

وطالب البيان بضرورة “الكشف عن ملابسات الحادث ومحاسبة المتسببين فيه أمام العدالة داعيا جميع الأطراف إلى التصرف باعتدال وتجنب الإجراءات التي قد تؤدي إلى تصعيد التوترات بالمنطقة”.

يذكر أن إيران سارعت باتهام إسرائيل باغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده.