أنقرة (زمان التركية) – واصل فريق كرة القدم التركي جلطة سراي، الذي حل ضيفًا على ريزة سبور، في مباريات الأسبوع العاشر في الدوري الممتاز، متابعة طريقه للقمة بإحراز أربعة أهداف نظيفة في شباك خصمه مقابل لا شئ.

ومع هذا الانتصار، زاد جلطة سراي خطه الخالي سجله في الدوري من الهزائم إلى خمس مباريات، ورفع رصيده إلى 20 نقطة واحتل المركز الثاني مؤقتا.

جلطة سراي بدأ إحراز الأهداف عبر لاعبه إمبايه جاغنه في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول من خلال ركلة جزاء، ثم عاد جاغنه ليضيف هدفين لصالح فريقه في الدقيقتين 52 و79 من الشوط الثاني، ثم سجل الهدف الأخير تايلان أنطاليالي في الدقيقة 86.

وضمن مباريات الدوري أيضا، تعادل فريق إسطنبول باشاك شهير مع دينيزلي سبور 3-3.

وسجل أهداف باشاك شهير فردريك جولبراندسن (هدفين) في الدقيقتين 11 و21، وديمبا با في الدقيقة 59، فيما سجل أهداف دينيزلي سبور أوزير أوزديمير وهوجو رودليجا في الدقيقتين 62 والأخيرة من الوقت الأصلي للقاء ورادوسلاو مورافسكي في الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء.

ورفع باشاك شهير رصيده إلى 14 نقطة في المركز الخامس كما رفع دينيزلي سبور رصيده إلى ست نقاط في المركز التاسع عشر.