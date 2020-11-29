أنقرة (زمان التركية) – أعلنت حليمة عدن، أول عارضة أزياء محجبة، اعتزالها عرض الأزياء مفيدة أن عملها في هذا المجال يجبرها على التنازل عن معتقداتها الدينية.

وذكرت عدن أن أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد منحها فرصة للابتعاد عن الأضواء لبعض الوقت والتدبّر في قيمها كسيدة مسلمة.

جدير بالذكر أن عدن اكتسبت شهرتها في سن الثامنة عشر عقب مشاركتها بالحجاب في مسابقة ملكة جمال بولاية مينيسوتا الأمريكية.

وأفادت عدن (23 عاما)، التي ولدت داخل مخيم للاجئين في كينيا من ثم انتقلت إلى الولايات المتحدة وهي في سن السادسة، أن عرض الأزياء منافي لمعتقداتها الدينية، قائلة: “ارتداء الحجاب كان رحلة متقلبة بالمعني الفعلي بالنسبة لي. ألوم نفسي فقط على ما خاطرت به بسبب تركيزي على الكثير من الفرص”.

كنت أبكي

وأضافت عدن أنها اضطرت إلى تفويت مواعيد الصلاة عدة مرات بسبب عروض الأزياء والتنازل عن تغطية رأسها خلال العروض، قائلة: “كنت أجهش بالبكاء داخل غرف الفنادق عقب بعض عروض الأزياء”.

وأعربت عدن عن انزعاجها من عدم وجود مصممي أزياء مسلمين يدركون مدى أهمية ارتداء الحجاب.

هذا ودعمت كل من بلا وجيجي حديد وريهانا قرار الاعتزال الذي أعلنته عدن عبر حسابها بتطبيق الانستجرام.

جدير بالذكر أن حليمة عدن عملت عارضة لصالح ماركة Yeezy الخاصة بالمغني كانييه ويست وماركة Fenty Beauty الخاصة بالمغنية ريهانا.

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