عمان (زمان التركية)ــ يسبب التهاب الحلق شعورًا مزعجًا للغاية، وعلى الرغم من أن العدوى الفيروسية هي الأكثر شيوعًا بين أسباب التهاب الحلق الدائم إلا أنه يوجد مجموعة من الأسباب الأخرى، تابع قراءة المقال الاتي لتتعرف عليها أكثر:

تتعدد المسببات التي تجعل التهاب الحلق دائمًا، وذكر موقع (ويب طب) بعضًا منها في ما يأتي:

1. ضعف جهاز المناعة

يتسبب ضعف جهاز المناعة بقدرة أقل على مقاومة العدوى الفيروسية أو البكتيرية وهي أهم أسباب التهاب الحلق الدائم وأكثرها شيوعًا.

قد تتسبب أمراض أخرى بضعف في وظيفة جهاز المناعة، مثل: الإيدز،و التهاب المفاصل الريماتويدي والعلاج الكيماوي للسرطان.

2. التدخين

يسبب استنشاق الدخان المحمل بالمواد الكيميائية السامة الموجودة في التبغ تهيجًا في الأنسجة المبطنة للحلق، وبالتالي حدوث التهاب في الحلق بشكل دائم.

كما يسبب التدخين ضعفًا في جهاز المناعة، مما يجعل الفرد أكثر عرضة للزكام، والإنفلونزا، والتهاب الجهاز التنفسي الذي يمكن أن يتسبب بالتهاب في الحلق.

من الجدير بالذكر أن التدخين قد يساهم في الإصابة بسرطان الحلق، وقد يكون التهاب الحلق الدائم من أعراضه.

3. تلوث الهواء

قد يسبب استنشاق الدخان الضبابي والهواء الملوث باستمرار من ألم في الصدر، والتهاب دائم في الحلق، والسعال، وأعراض الربو الأخرى.

4. الحساسية الموسمية

يعاني المصابين بالحساسية الموسمية من التهاب الحلق الدائم وذلك عندما يكون تركيز حبوب اللقاح مرتفعًا في الجو خلال الأشهر الدافئة.

يحدث ذلك عندما تسبب حبوب اللقاح تهيج أنسجة الأنف، ثم تصريف المخاط الزائد من الممر الخلفي للأنف إلى الحلق مسببًا التهابًا في الحلق يصاحبه العطاس ، والسعال، وسيلان الأنف.

5. التنفس من خلال الفم

يسبب انسداد الأنف بالمخاط أو التهاب اللوزتين إلى جعل الشخص يتنفس من خلال الفم، وغالبًا ما يكون ذلك ليلًا أثناء النوم.

مما يجعل الشخص يستيقظ بفم جاف والتهاب في الحلق، ومن الممكن أن يختفي هذا العرض بعد الشراب أو الأكل.

6. التهاب اللوزتين المتكرر

يحدث التهاب اللوزتين المتكرر نتيجة إصابة اللوزتين بعدوى بكتيرية أو فيروسية، وقد تنتقل العدوى للأنسجة المحيطة مسببة التهاب الحلق الدائم.

يصاحب التهاب اللوزتين أعراض أخرى، مثل:

الحمى.

صعوبة في البلع.

صوت مشوش.

تورم واحمرار اللوزتين.

رائحة كريهة في الفم.

7. ارتداد المريء

أو ما يعرف بالترتجاع الحمضي، يحدث نتيجة ضعف في عضلة المعدة العلوية مما يؤدي إلى تسرب حمض المعدة إلى المريء، مما يسبب شعورًا بالحرقة والتهاب دائم في الحلق.

علاج التهاب الحلق الدائم

بعد معرفتك أسباب التهاب الحلق الدائم إليك بعض الإجراءات لتخفيف ألم التهاب الحلق وعلاجه في ما يأتي:

يمكن الغرغرة بإذابة ملعقة صغيرة من الملح في كوب من الماء الدافئ كل ثلاث ساعات، حيث يساعد في تقليل التهيج والتورم في الحلق.

شرب السوائل الباردة أو الدافئة، مثل: شاي الأعشاب، أو مرق الدجاج، فهي تساعد في تنظيف الأغشة المخاطية، وتقليل السعال عن طريق تلطيف الحلق.

تناول مضادات الهستامين ومسكنات الألم المتاحة دون وصفة طبية لتخفيف ألم الحلق، وأعراض الاحتقان والسيلان المصاحب له.

الحفاظ على رطوبة الحلق بشرب الكثير من الماء والسوائل الأخرى أو الحصول على حمام ساخن مليء بالبخار يساعدك في تفتيت المخاط.

استخدم جهاز الترطيب في المنزل لمنع تهيج الحلق بسبب الهواء الجاف.

التوقف عن التدخين، والابتعاد عن التدخين السلبي.

تناول مرطبات الحلق ومزيلات الاحتقان التي لا تتطلب وصفة طبية.

الحصول على قسط كافي من الراحة، ولا تقلل من أهمية إراحة جسدك وصوتك.

وصفات منزلية لعلاج التهاب الحلق الدائم

للتخفيف من ألم الحلق الدائم ننصحك بتجربة ما يأتي:

1. الميرمية

يعد نبات الميرمية مضادا طبيعيًا لبكتيريا، ولها خصائص معززة للمناعة أيضًا مما يساعد في توفير تسكينًا سريعًا للألم.

2. خل التفاح

يعمل الخل على تغليف الحلق وإذابة البلغم الذي يسبب تهيج للحلق، كما يساعد في قتل البكتيريا الموجودة هناك.

أضف ملعقة صغيرة إلى كوب من الماء الدافئ واستخده للغرغرة.

3. الثوم النيء

يحتوي الثوم على مركبات الأليسين ذات الخصائص المضادة للبكتيريا والفطريات.

قم بمضغ فص نيء، أو مص شريحة من الثوم لمدة 15 دقيقة، أو تناوله مع بعض العسل.

4. شاي النعناع

يساعد المنثول الموجود في شاي النعناع على إزالة الاحتقان وتهدئة التهاب الحلق.

يمكنك أيضًا استخدام زيت النعناع وفركه على الصدر.

5. العسل

يحتوي العسل على خصائص مضادات البكتيريا. قم بإضافته إلى الماء الساخن أو الشاي أو عصير الليمون لتخفيف ألم الحلق.

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