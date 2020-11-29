أنقرة (زمان التركية) – قال نائب الرئيس التركي، فؤاد أوكتاي، إنه لا يعيش في ترف، ولكنه يمثل الدولة، وذلك ردًا على انتقادات وجهت له بعد ذهابه إلى البرلمان بسيارة فارهة.

تسبب أكتاي في حالة من الجدل خلال الأيام القليلة الماضية، بسبب ذهابه إلى البرلمان بسيارة مرسيدس تبلغ قيمتها 10 ملايين ليرة تركية (حوالي 1.3 مليون دولار).

البرلماني عن حزب الشعوب الديمقراطي، جارو بايلان، انتقد أكتاي قائلا: “تأتي إلى البرلمان بسيارة مرسيدس تبلغ قيمتها 10 ملايين ليرة، استقل بدلا منها سيارة محلية”.

وجاء الرد سريعا من أكتاي حيث تذرع قائلاً: “أنا لست من عشاق المرسيدس، ولا شخص يعيش في ترف، أنا ممثل للدولة التركية، وأتبع القواعد العامة لتمثيل الدولة مهما كانت. أنا لا أركب الدراجة من أجل القيام باستعراض شعبي، سأكون سعيدًا بركوب الدراجة، لكن ليس للاستعراض”.

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