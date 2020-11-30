أنقرة (زمان التركية) – أفاد المصرفي التركي السابق، أرول تاش دالان، أن القروض المتعثرة أصبحت تشكل 14.3 في المئة من إجمالي قروض البنوك التي تبلغ 3.6 ترليون ليرة.

وذكر تاش دالان في مقال له أن الإجراءات القانونية بحق أصحاب قروض تبلغ قسمتها 150 مليار ليرة بدأت، وأنه من المحتمل بدء إجراءات قانونية بحق أصحاب قروض بقيمة 360 مليار ليرة، مفيدا أن هذا الأمر يشير إلى بلوغ القروض المتعثرة نحو 14.3 في المئة من إجمالي القروض.

وأضاف تاش دالان أنه اعتبارا من النصف الثاني من عام 2019 تزايدت قروض الشركات بالليرة بشكل سريع وأن هذا التزايد توسع خلال فترة جائحة كورونا بفعل حملات الاقتراض التي روجت لها البنوك الحكومية والإجراءات المحفضة على الاقتراض.

وأوضح تاش دالان أنه اعتبارا من أغسطس هذا العام ارتفعت نسبة القروض لصافي الناتج المحلي بنحو 15 في المئة مقارنة بالفترة عينها من العام السابق لتسجل 76.6 في المئة.

وسلط تاش دالان الضوء على تباطؤ عملية الاقتراض اعتبارا من شهر سبتمبر/ أيلول قائلا: “في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي تراجعت القيمة السنوية لنمو القروض التجارية إلى ما دون الخمسة في المئة بعدما اقتربت من الستين في المئة خلال شهر يونيو/ حزيران. وأثر التراجع في تسريع وتيرة القروض التجارية بفعل الإجراءات التقشفية المسجلة بالسياسة المالية إيجابا على كفاءة أداء التحويلات النقدية”.

هذا وأشار تاش دالان إلى احتمالية أن تشهد المرحلة المقبلة استمرار التراجع في القروض التجارية وتباطؤ القروض التي طالبت بها الشركات من أجل مواصلة العمل وتدارك الأوضاع السلبية الناجمة عن التدهور المرصود في التدفقات النقدية.

وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري ارتفعت ديون المواطنين للبنوك بنحو 37.2 في المئة.

وفي الفترة بين شهري يناير/ كانون الثاني وأغسطس هذا العام اتخذت البنوك إجراءات حجز على أصول 301 ألف و840 مواطنا لعجزهم عن سداد قروضهم الاستهلاكية وإجارءات قانونية بحق 278 ألف و53 مواطنا لعجزهم عن سداد قروض بطاقات الائتمان الخاصة بهم.

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