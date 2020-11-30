أنقرة (زمان التركية) – تشارك كل من مصر واليونان والإمارات العربية المتحدة وفرنسا وقبرص في مناوراتهم جوية وبحرية مشتركة قبالة سواحل مدينة الإسكندرية المصرية.

وذكرت وزارتا الدفاع اليونانية والقبرصية في بيان مشترك أن المناورات الواسعة النطاق ستنطلق في الثلاثين من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري على أن تستمر حتى السادس من ديسمبر/ كانون الأول القادم.

وأوضح البيان أنه سيتم اجراء مناورات جوية مشتركة لعدد من الدول في سواحل مدينة الإسكندرية مع الحلفاء لتعزيز التعاون الدفاعي والعملياتي.

جدير بالذكر أن المناورات المشتركة لمصر واليونان وقبرص بدأت منذ عام 2017، وانضمت لهم هذا العام فرنسا والإمارات العربية المتحدة.

وسيتم إجراء المناورات على ثلاث مراحل، حيث ستتضمن مناورات بحث وإنقاذ وحرب الكترونية ومناورات سطحية.

وتتزامن المناورات، التي تحمل اسم MEDUSA 2020، مع تصاعد التوترات بين تركيا واليونان وقبرص في شرق البحر المتوسط.

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