أنقرة (زمان التركية) – جائت نتيجة نصف مليون طالب في تركيا “صفر” في امتحان القبول للجامعة.

كشف تلك البيانات تقرير أعدته مؤسسة (ösym) التركية الحكومية المعنية بتنظيم الامتحانات.

بيانات تقرير المؤسسة التركية صادمة إلى حد كبير، لا سيما عدد الطلاب الذين كانت نتيجتهم صفر في الرياضيات والعلوم.

24% من المرشحين الذين خضعوا لامتحان المهارات الأساسية (TYT)، وهي المرحلة الأولى من امتحان القبول للجامعة، لم يتمكنوا من الإجابة على أي سؤال بشكل صحيح.

وامتحان (TYT) الذي يتضمن 120 سؤالا، لم يتمكن أي مرشح من الإجابة على جميع الأسئلة بشكل صحيح، حيث أجاب 4 فقط على 119 سؤالاً بشكل صحيح.

وكان هناك 4 آلاف و 50 من المرشحين لم يتمكنوا من الإجابة على أي سؤال بشكل صحيح في اختبار اللغة التركية، و 37 ألفًا و 432 في اختبار العلوم الاجتماعية، و 399 ألفًا 271 في اختبار الرياضيات، و 553 ألفًا 129 في اختبار العلوم.

وجاء متوسط الإجابات الصحيحة في الامتحان كالتالي:

اللغة التركية: 14.29 في 40 سؤالاً

العلوم الاجتماعية: 7.79 في 20 سؤالاً

الرياضيات الأساسية: 5.56 في 40 سؤالاً

العلوم الفنية: 2.67 في 20 سؤالاً

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