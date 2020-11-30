نيويورك (زمان التركية)ــ أصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن في قدمه أثناء اللعب مع كلبه.

وفي ولاية ديلاوير حيث يحتفل بعيد الشكر، أصيب جو بايدن، الذي انتخب رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية، بالتواء في قدمه أثناء اللعب مع كلبه.

وقال بيان صادر عن فريق بايدن، إنه أثناء اللعب مع كلبه يوم السبت، فقد توازنه وأصيبت قدمه اليمنى، لكن لم يكن هناك “كسر واضح” في الأشعة السينية.

كيفين أوكونور، طبيب بايدن، قال: “عانى الرئيس المنتخب جو بايدن من التواء في قدمه اليمنى. أكدت الأشعة السينية الأولية أنه لم يكن هناك كسر واضح. ومع ذلك، سيتم إجراء تصوير مقطعي محوسب إضافي للحصول على تصوير أكثر تفصيلاً”.

يذكر أن جو بايدن ذو الثامنة والسبعين من عمره، والذي يعد أكبر رئيس منتخب للولايات المتحدة، يمتلك وزوجته جيل بايدن كلبان يطلقان عليهما “ماجور” و “تشامب”.

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