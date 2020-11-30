عمان (زمان التركية)ــ فرقعة الأصابع من العادات الشائعة المنتشرة بين الناس، لكن ماذا يحدث عند فرقعة الاصابع، وهل تسبب الضرر؟ دعنا نتعرف على الإجابة من خلال مقال موقع (ويب طب).

عندما تقوم بفرقعة الأصابع فأنت تسمع صوتًا مميزًا، فلم يخرج هذا الصوت؟ يوجد أسباب مختلفة وراء الأصوات التي تحدث عند فرقعة الأصابع، ونذكر من أهمها ما يأتي ذكره وتوضيحه:

1. تسرب الغازات

يحتوي المفصل على سائل يعرف باسم السائل الزليلي، والذي يعمل كمواد تشحيم للمنطقة.

يحتوي السائل على غازات الأكسجين والنيتروجين وثاني أكسيد الكربون، وبالتالي عندما تقوم بطقطقة المفصل، فإنك تقوم بشد كبسولة المفصل، وهذا بدوره يسبب إطلاق الغاز بسرعة، مما يشكل فقاعات.

من أجل فرقعة نفس المفصل مرة أخرى، عليك الانتظار حتى تعود الغازات إلى السائل الزليلي.

تقترح نظرية انهيار الفقاعة أن فرقعة المفاصل تخلق فراغًا تملأه الغازات بعد ذلك، ثم عندما يتم تمديد المفاصل من خلال السحب، يكون هناك زيادة مفاجئة ودراماتيكية في الضغط المحيط.

2. حركة المفاصل والأوتار والأربطة

عندما يتحرك المفصل، يتغير موضع الوتر ويتحرك قليلًا خارج مكانه الأصلي، بالتالي من الممكن أن تسمع صوت فرقعة عندما يعود الوتر إلى موضعه الأصل.

3. الأسطح الخشنة

تسبب المفاصل المصابة بالتهاب المفاصل أصواتًا ناتجة عن فقدان الغضروف لخصائصه الملساء وظهور الخشونة في سطح المفصل.

هل تسبب فرقعة الأصابع الضرر للمفاصل؟

بعد أن تعرفت على ماذا يحدث عند طقطقة الأصابع، قد تتساءل عن الضرر الذي قد تسببه هذه الحالة:

على الرغم من بعض المعتقدات الشائعة، فقد خلصت العديد من الدراسات إلى أنه من غير المحتمل أن يكون علاقة ما بين فرقعة المفاصل والإصابة بالتهاب المفاصل.

في المقابل، فإن هناك بعض التخوفات من فرقعة الأصابع والضرر الذي قد تسببه، ومن بينها:

1. التهاب وضعف قبضة اليد

قد لا يسبب القيام بطقطقة الأصابع الإصابة بالتهاب المفاصل، ولكن قد تكون هناك مخاطر أخرى.

حيث وجدت بعض الدراسات العملية أن فرقعة الأصابع المزمن مرتبط بالإصابة بالالتهاب وضعف قبضة اليدين، حيث يؤثر ذلك على الصحة العامة وقوة اليدين وضعف القبضة وتلف الأنسجة الرخوة.

2. تخرج الهواء والسائل من بين المفاصل

كما ذكرنا، فإنه يوحد بين المفاصل في أصابعك سائل يسمى السائل الزليلي الذي يسمح لأصابعك بالتحرك في اتجاهات مختلفة دون التسبب في أي ألم.

يمكن أن تتكون فقاعات الهواء في هذا السائل، بالتالي عندما تقوم بطقطقة مفاصل أصابعك، فإن صوت الفرقعة ناتج عن انهيار فقاعات الهواء هذه، وقد يسبب هذا مع مرور الوقت قلة مرونة الأصابع.

هل يجب أن تقوم بطقطقة أصابعك؟

بشكل عام وكما ذكرنا، فإنه لا يوجد دليل علمي حول وجود علاقة بين طقطقة الأصابع وإصابتك بالتهاب المفاصل، بالتالي من الممكن القيام بذلك.

في المقابل وفي حال شعرت بأنك أصبت بألم أو تورم في المنطقة نتيجة طقطقة الأصابع، فيجب عليك التوقف عن فعل ذلك، وأن تقوم باستشارة الطبيب.

لماذا يقوم الأشخاص بطقطقة الأصابع؟

تعد طقطقة الأصابع من أكثر العادات شيوعًا بين الناس، لكن لماذا يقومون بها؟

التلاعب بالمفاصل من خلال الطقطقة من شأنه أن يسبب تحفيزًا لنهايات الأعصاب، وخاصة تلك التي تدخل في عملية الحركة.

هذا بدوره من شأنه أن يسبب شعورًا بالراحة للعضلات الموجودة في المنطقة المحيطة بالمفصل، وقد تعطي شعورًا لدى الشخص بحرية أكبر بحركة هذا المفصل.

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