أنقرة (زمان التركية) – كشفت نتائج أحدث استطلاع رأي عن أقوى المنافسن للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

استطلاع الرأي الذي أجرته مؤسسة أوراسيا للدراسات، خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المنصرم، تضمن سؤال المشاركين عن أقوى منافسي أردوغان.

وتصدر رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، المنتمي لحزب الشعب الجمهوري المعارض قائمة منافسي الرئيس التركي.

واختار 44.3 في المئة عمدة إسطنبول إمام أوغلو لمنافسة أردوغان في انتخابات الرئاسة.

وفي المركز الثاني وبنسبة 43 في المئة حل عمدة بلدية أنقرة، منصور يافاش، كثاني أبرز منافس لأردوغان.

فيما أكد 42.1 في المئة من المشاركين أن رئيسة حزب الخير، ميرال أكشينار، ستفوز في حال ترشحها.

واعتبر 39.9 في المئة من المشاركين أن رئيس حزب الديمقراطية والتقديم، علي باباجان، سيفوز بالانتخابات في حال ترشحه.

وبلغت نسبة مؤيدي رئيس حزب المستقبل، أحمد داود أوغلو، نحو 36.5 في المئة.

هذا وجاءت نسبة فوز رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كليجدار أوغلو، بنحو 40.1 في المئة.

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