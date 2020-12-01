واشنطن (زمان التركية) – أكد خبير تركي في العلاقات الدولية أن العوامل الاقتصادية وانتخاب جو بايدن رئيسًا للولايات المتحدة هو ما يقف وراء تحسن العلاقات بين المنافسين الإقليميين السعودية وتركيا.

يرى مراقبون أن كل من أنقرة والرياض تدركان أن الإدارة الأمريكية الجديدة ستتعامل مع دول العالم، خاصة دول الشرق الأوسط، بشكل مختلف عن الإدارة السابقة، مما يدفعهما إلى الاعتقاد بأن الأزمة الطويلة في العلاقات الثنائية لم تعد مستدامة، والحاجة إلى ضرورة إعادة تصميم العلاقات.

تناولت وكالة صوت أمريكا (فويس أوف أمريكا) الإخبارية الممولة من قبل الحكومة الأمريكية أمس الاثنين التطورات “النسبية” و”الحذرة” بين أنقرة والرياض في الآونة الأخيرة، حيث نقلت عن أستاذ العلاقات الدولية في جامعة الشرق الأوسط التقنية في أنقرة حسين باغجي قوله: “تمر تركيا بظروف اقتصادية مزرية في الوقت الحالي، والمملكة العربية السعودية كانت دائمًا نسمة حياة لتركيا”، على حد تعبيره.

وأعاد باغجي للأذهان أن إدارة أردوغان سبق أن نجحت في استقطاب استثمارات وأموال سعودية إلى تركيا، معتبرًا رغبة تركيا في عودة علاقاتها السابقة مع المملكة العربية السعودية تنازلاً محدودًا منها بهدف تحويلها إلى فرصة لإصلاح الأوضاع الاقتصادية السيئة خلال العامين الأخيرين.

في حين قال السفير التركي السابق لدى قطر مدحت ريندي لصوت أمريكا إن “أحد دوافع التقارب السعودي التركي هو وصول جو بايدن إلى الرئاسة الأمريكية، ويجب أن يكون السعوديون مستعدين لمعاملة مختلفة من قبل إدارة بايدن، على حد تعبيره.

ويتوقع محللون أن تتخذ إدارة بايدن موقفًا أكثر صرامة ضد أردوغان، بعد أن وصفه بـ”أوتوقراطي” في تصريحات أدلى بها مطلع هذا العام، لا سيما فيما يتعلق بإضعافه لحقوق الإنسان والمعايير الديمقراطية، وشراء تركيا أنظمة الصواريخ الروسية، إلى جانب قضية بنك خلق التركي الحكومي المتهم بخرق العقوبات الأمريكية على إيران.

بعد تراجع العلاقات بين أنقرة والرياض بسبب مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول عام 2018، واختلاف وجهات نظر الطرفين حول القضايا الإقليمية، وفي مقدمتها الصراعات الدائرة في كل من ليبيا وسوريا واليمن، عقد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو اجتماعًا ونظيره السعودي فيصل بن فرحان آل سعود، على هامش اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في النيجر، الأمر الذي اعتبره الرأي العام انفراجة في العلاقات المتوترة بين البلدين.

وأفاد تشاووش أوغلو في تغريدة على تويتر أن الشراكة القوية بين تركيا والمملكة العربية السعودية لن تفيد تركيا فحسب، بل المنطقة بأكملها، على حد تعبيره.

هذا وعلقت صوت أمريكا على تقريرها بأن تجنب الرئيس التركي، على عكس عادته، الإدلاء بتعليقات فيما يخص قضية خاشقجي من العلامات التي تدل على رغبته في تحسين علاقاته مع السعودية.

من جهة أخرى رأى جورجيو كافيرو، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دراسات الخليج Gulf State Analytics في واشنطن، إن محاولة الرئيس التركي رجب أردوغان تحسين العلاقات مع السعودية، نتائجها قصيرة المدى، في ظل عدم رضا ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن تركيا.

وقال كافييرو لموقع (أحوال تركية) إن هناك عامل يؤثر على أي تقارب بين السعودية وتركيا هو الإمارات العربية المتحدة، التي يقول إن تنافسها مع أنقرة أعمق بكثير. من وجهة نظر تركيا، وصف كافييرو الإمارات بأنها “العدو الجيوسياسي الأول لها في المنطقة الأوسع”.

وقال كافييرو: “تصور الإمارات للتهديد القطري المزعوم أيديولوجي للغاية، إنه صارم للغاية”. “إذا انتهى الحصار دون أن تضطر قطر إلى تقديم تنازلات، فسيبعث برسالة حول فعالية تركيا كحليف للدول العربية”.

بالنسبة للبعض في تركيا، يثير الخلاف داخل المحور السعودي-الإماراتي تساؤلاً حول مدى إمكانية توسيعه. ومع ذلك، يحذر كافييرو من أن أي خلافات اليوم لا تشير إلى الطلاق بين الحلفاء الخليجيين، ولا تعوض عدم الثقة الحقيقية في الرياض أو أنقرة.

من بعض النواحي، قد تكون دبلوماسية الملك سلمان الأخيرة هي الفرصة الأخيرة لتحسين العلاقات قبل أن يتولى نجله ولي العهد الأمير محمد بن سلمان العرش.

يصر كافييرو على أن الوقت ليس في صف أردوغان نظرًا لسوء صحة الملك واليقين القريب من أن محمد بن سلمان، 35 عامًا، سيحل محله، واعدًا بعقود من حكمه.

قال كافييرو: “من الواضح أن الملك لن يبقى حياً إلى الأبد”. ستصبح إدارة العلاقة أكثر صعوبة بمجرد أن يصبح محمد بن سلمان هو الملك. في هذه المرحلة ، لن يكون أمام أردوغان خيار سوى التعامل مع محمد بن سلمان أم لا “.

وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود، كان قد وصف العلاقات مع تركيا بأنها “طيبة وودية”. كانت هذه الكلمات مفاجئة بالنظر إلى العداوة المستمرة بين البلدين في السنوات الأخيرة، لكنها تأتي بعد عدد كبير من الكلمات الدافئة الأخيرة لقادة الرياض.

بعدما دمر زلزال مدينة أزمير التركية يوم 30 اكتوبر، أمر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز شخصيا بتسليم مساعدات للضحيا لإثبات “حرصه على الوقوف إلى جانب الشعب التركي الشقيق”. وأعقب ذلك بعد عدة أسابيع مكالمة هاتفية مع أردوغان أعرب خلالها الزعيمان عن اهتمامهما بتحسين العلاقات الثنائية. وفي حديثه في قمة مجموعة العشرين التي استضافتها المملكة العربية السعودية نهاية الأسبوع ، أشاد أردوغان بالملك الذي وصفه بـ “الأخ العزيز”.

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