أنقرة (زمان التركية) – دخل الجيش الأذربيجاني مدينة لاتشين في إقليم كاراباخ ليضع بهذا نهاية للاحتلال الأرميني لها منذ 28 عاما.

وذكرت وزارة الدفاع الأذربيجانية في بيان أن قواتها دخلت لاتشين بموجب اتفاقية وقف إطلاق النار الموقعة بين أذربيجان وأرمينيا بوساطة روسية.

يذكر أن مدينة لاتشين الواقعة على الحدود مع أرمينيا كانت ضمن الأهداف الأولى للقوات الأرمينية خلال الحرب، التي اندلعت في تسعينات القرن الماضي، بسبب الأهمية الاستراتيجية لممر لاتشين الجبلي وكونه الطريق الواحد الرابط بين أرمينيا وقرة باغ الجبلية. وفي الثامن عشر من مايو عام 1992 احتلت القوات الأرمينية المدينة.

وخلال العملية العسكرية التي أطلقها الجيش الأذربيجاني في السابع والعشرين من سبتمبر/ أيلول الماضي تمكنت أذربيجان من تحرير 286 قرية و4 بلدات و5 مدن مركزية مما دفع أرمينيا إلى الاعتراف بالهزيمة.

وفي العشرين من نوفمبر/ تشرين الثاني المنصرم انسحبت القوات الأرمينية من منطقة أغدام أعقبها انسحابها من منطقة كلبجر في الخامس والعشرين من الشهر نفسه وذلك عقب توقيعها على اتفاقية تعهدت خلالها بالانسحاب من مدن أغدام ولاشين وكلبجر الخاضعة لاحتلالها.

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