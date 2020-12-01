أنقرة (زمان التركية) – تجاوز عدد الوفيات الناجم عن الانتحار في دولة اليابان خلال أكتوبر الماضي، عدد الوفيات جراء فيروس كورونا على مدار العام.

وبحسب بيان إدارة الشرطة اليابانية، فإن عدد الأشخاص الذين أنهوا حياتهم في البلاد الشهر الماضي بلغ ألفين و153.

ووفقا لبيانات وزارة الصحة اليابانية، فقد بلغ عدد الوفيات الناجمة عن كوفيد -19 منذ بداية الوباء حتى يوم الجمعة الماضي 287 حالة.

وتشير هذه البيانات إلى أن حالات الانتحار، التي كانت منخفضة منذ عدة سنوات، زادت بسرعة في الأشهر الأخيرة ووصلت إلى أعلى مستوى لها منذ مايو 2015.

وتعد اليابان هي الدولة التي لديها أكبر عدد من حالات الانتحار في منطقة غرب المحيط الهادئ بعد كوريا الجنوبية بنسبة 26.9 % لكل 100 ألف نسمة.

ترجع حالات الانتحار في اليابان إلى أسباب عديدة. وتشمل هذه ساعات العمل الطويلة وضغط المدرسة والعزلة الاجتماعية ووصمة العار.

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