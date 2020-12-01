أنقرة (زمان التركية) – تشير إحصاءات مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) إلى ارتفاع الإقامات الممنوحة للأجانب خلال عام 2019 بنحو 6 في المئة مقارنة بعام 2018.

وتتواصل الزيادة في أعداد الأتراك المتقدمين بطلبات الحصول على الإقامة بدول الاتحاد الأوروبي، حيث أن القسم الأكبر يفرون من الأوضاع الاقتصادية المتردية وفقدان الحرية في التعبير عن الرأي، والمعاناة من القمع.

وخلال عام 2019 الماضي منحت الدول الأوروبية الإقامة إلى 75 ألف و347 تركي لتحتل تركيا المرتبة السادسة ضمن أكثر الدول التي منح الاتحاد الأوروبي مواطنيها الإقامة.

وتصدرت ألمانيا قائمة أكثر الدول الأوروبية منحا للإقامة إلى الأتراك بواقع 27 ألف و212 إقامة. وجاءت هولندا في المرتبة الثانية بواقع 6 آلاف و889 إقامة.

وعلى الصعيد الآخر تصدرت أيسلندا قائمة أقل الدول منحا للإقامة إلى الأتراك بواقع 13 إقامة.

وتضمنت قائمة أقل الدول الأوروبية منحا للإقامة إلى الأتراك كل من فرنسا بواقع 6 آلاف و23 إقامة وبولندا بواقع 5 آلاف و798 إقامة وبلغاريا بواقع 4 آلاف و947 إقامة ورومانيا بواقع ألفين و955 إقامة وبلجيكا بواقع ألفين و815 إقامة والسويد بواقع ألفين و705 إقامة.

هذا وحصل الأوكرانيون على أعلى عدد من الإقامات بدول الاتحاد الأوروبي بواقع 599 ألف و468 إقامة.

وإجمالا شهد عام 2019 المنصرم منح 31 دولة أوروبية الإقامة إلى مواطني تركيا.

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