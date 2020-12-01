عمان(زمان التركية)ــ تم استخدام الزعتر منذ القدم في الطب البديل، كما قام البعض بمزجه مع العسل، في هذا المقال من موقع (ويب طب) سوف نركز على فوائد الزعتر مع العسل وأهم المعلومات حوله:

فوائد الزعتر والعسل عديدة وهي تنبع من الفوائد المرتبطة بكل من الزعتر والعسل:

1. فوائد الزعتر

إليك مجموعة من أهم فوائد الزعتر الصحية:

يساهم في خفض ضغط الدم المرتفع

يعتقد أن استخدام الزعتر من شأنه أن يساعد في خفض مستويات ضغط الدم المرتفعة.

حيث وجدت دراسة علمية أن مستخلصًا مائيًا تم الحصول عليه من الزعتر البري، ساهم في التقليل من ضغط الدم في الاختبارات التي أجريت على الفئران.

له خصائص مضادة للبكتيريا

يمتاز الزعتر بخصائصه المضادة للبكتيريا، وذلك لاحتوائه على مادة نباتية نشطة تدعى الثايمول (Thymol).

هذا يعني أن استخدام الزعتر من شأنه أن يساعد في محاربة البكتيريا المسببة للمرض والتي تتمكن من الدخول إلى الجسم.

يقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون والثدي

يساعد استخدام الزعتر في التقليل من خطر الإصابة بسرطان القولون والثدي.

إذ وجدت بعض الدراسات العلمية أن استخدام الزعتر قد يساعد في قتل الخلايا السرطانية وخاصة خلايا سرطان الثدي.

خفض خطر الإصابة بالعدوى الفطرية

من الفوائد الأخرى المرتبطة باستخدام الزعتر أنه يلعب دورًا في خفض خطر الإصابة بالعدوى الناتجة عن الفطريات، مثل داء السلاق.

قد يعود ذلك إلى المواد الموجودة في الزعتر والتي تعمل كمضاد للفطريات.

يساعد في علاج مشكلات الجلد الشائعة

يقوم البعض باستخدام الزعتر من أجل التقليل من المشاكل التي تصيب البشرة، بما فيها الأكزيما وحب الشباب.

هذا الأمر ناتج عن الخصائص المضادة للبكتيريا التي يتمتع بها الزعتر إلى جانب ما ذكرناه عن خصائصه المضادة للفطريات.

2. فوائد العسل

أما بالنسبة للمكون الثاني والذي يعزز من فوائد الزعتر مع العسل، فنذكر ما يأتي من فوائد العسل:

يساعد في عملية الشفاء من الجروح والحروق

يقوم الكثيرين باستخدام العسل من أجل تسريع عملية شفاء الجروح والحروق.

حيث تنبع هذه الفائدة من المستويات العالية من مضادات الأكسدة الموجودة في العسل.

يخفف من مدة الإسهال

وفقًا للمراجعات القائمة على الأبحاث حول العسل، فقد وجد أن العسل يساعد في التقليل من شدة ومدة الإسهال.

كما أنه يعزز زيادة تناول البوتاسيوم والماء، وهذا يعد أمرًا مفيدًا بشكل خاص عند الإصابة بالإسهال.

يقلل من خطر الإصابة بارتداد الحمض

أظهرت الأبحاث الحديثة أن العسل يمكن أن يقلل من التدفق الصاعد لحمض المعدة والأطعمة غير المهضومة عن طريق تبطين المريء والمعدة.

كما أن تناول العسل يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بمرض الجزر المعدي المريئي.

خفض خطر الإصابة بالالتهابات

من الفوائد الأخرى المرتبطة بتناول العسل هي دوره في خفض خطر الإصابة بالالتهابات.

الجدير بالذكر أن هذه الفوائد تعد معززة في حال استخدام عسل المانوكا تحديدًا.

يعد معالجًا طبيعيًا للسعال ونزلات البرد

توصي منظمة الصحة العالمية باستخدام العسل كعلاج طبيعي عند الإصابة بالسعال ونزلات البرد.

الاثار الجانبية للزعتر مع العسل

بالرغم من فوائد هذا المزيج العديدة، إلا أن له بعض الاثار الجانبية، وهي كالاتي:

من المحتمل أن يكون الزعتر امنًا عندما يستهلكه الأطفال بكميات غذائية طبيعية ولفترات زمنية قصيرة، لكن لا توجد معلومات موثوقة كافية لمعرفة ما إذا كان زيت الزعتر امنًا للاستخدام كدواء.

الأشخاص الذين لديهم حساسية من الأوريغانو أو أنواع النباتات المشابهة الأخرى قد يكون لديهم أيضًا حساسية من الزعتر.

قد يبطئ الزعتر من عملية تخثر الدم، لذلك هناك بعض القلق من أنه قد يزيد من خطر حدوث نزيف إضافي أثناء وبعد الجراحة، لذلك يجب عليك التوقف عن استخدامه قبل أسبوعين من الجراحة.

لا يجب إعطاء العسل للأطفال دون عمر السنة.

يعاني بعض الناس من حساسية تجاه مكونات معينة في العسل وخاصة حبوب لقاح النحل.

طريقة عمل العسل مع الزعتر

هذه الوصفة سريعة وسهلة ومتوفرة عند الجميع:

أنت بحاجة إلى هذه المكونات:

زعتر طازج.

عسل خام.

طريقة عمله:

يجب القيام بملء نصف كوب زجاجي بالزعتر.

يتم إضافة العسل الان حتى يمتلئ الكوب.

اخلط الزعتر مع العسل وحاول التخلص من أكبر عدد ممكن من فقاعات الهواء.

ضع الوعاء في مكان دافىء، ويفضل بالقرب من أشعة الشمس للسماح للعسل بالنقع، ثم اتركه منقوعًا لمدة أسبوعين.

إذا كنت بحاجة إلى طريقة أسرع يمكنك وضع العسل والزعتر في غلاية مزدوجة، وتسخينه على 180 درجة مئوية لمدة 10-15 دقيقة.

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