أنقرة (زمان التركية) – أعلن صندوق الثروة التركي، اكتمال صفقة استحواذ جهاز قطر للاستثمار، على حصة نسبتها 10% من أسهم البورصة التركية، بموجب ة مذكرة التفاهم الموقعة الخميس الماضي.

وأوضح بيان صندوق الثروة، أن حجم الصفقة يبلغ 200 مليون دولار، مما يعني أن قيمة حقوق الملكية الإجمالية للبورصة يبلغ ملياري دولار.

وأشار البيان، إلى أن تحويل 10 في المائة من الأسهم في بورصة اسطنبول إلى قطر، يمثل بداية تعاون طويل الأمد بين صندوقي الثروة في البلدين.

وأثارت الصفقة التي تم الكشف عنها مع زيارة أمير قطر تميم بن حمد آل ثان غضب المعارضة.

كما أوضح البيان، أن هذا الاستثمار سيساهم في خلق القيمة وتطوير مبادئ حوكمة الشركات قبل الطرح العام الأولي لبورصة اسطنبول على المدى المتوسط، كما أن هذا الاستثمار له أهمية خاصة من حيث جذب رؤوس الأموال الأجنبية إلى بلادنا في فترة كوفيد 19.

وتأتي الصفقة المثيرة في ظل وضع اقتصادي صعب تعيشه تركيا، فيما يبرر سرعة إتمامها.

وأكد البيان، أن صندوق الثروة التركية لا يزال هو المساهم الأكبر في بورصة اسطنبول حيث يسيطر على 80.6% من أسهمها، في حين أن بقية الأسهم مملوكة لمؤسسات أسواق رأس المال المحلية البارزة.

يشار إلى أن صندوق الثورة الذي يترأسه أردوغان والمشكل عقب انقلاب 201‪6 يضم عددا من الشركات المصادرة من رجال أعمال معارضين.

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