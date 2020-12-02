أنقرة (زمان التركية) – دفع امتلاء أسرة وحدات العناية المركزة بالمستشفيات نتيجة لتزايد إصابات فيروس كورونا المستجد الحكومة التركية إلى العمل على تحويل الصالة الرياضية لمستشفى تاباجيك التعليمي بمدينة إزمير إلى مستشفى ميداني.

وعكست أعمال تحويل الصالة الرياضية الخاصة بالمستشفى إلى مستشفى ميدان معدلات الزيادة السريعة في إصابات فيروس كورونا المستجد.

من جانبه أفاد رئيس غرفة أطباء إزمير، لطفي شاملي، أنه منذ الآن فصاعدا سيستوجب الوضع تحويل الصالات الرياضية والمخازن والممرات والحظائر إلى مستشفيات موضحا أن العمل على زيادة عدد الأسرة وعدد المستشفيات بهدف التركيز فقط على علاج المرضى لن يكسب الحكومة سوى فترة بسيطة من الوقت من ثم سيعاود الفيروس الانتشار مجددا.

وأشار شاملي إلى عدم استجابة الحكومة لدعوات عمدة بلدية إزمير، تونش سونار، بإنشاء مستشفى ميداني بساحة المعارضة خلال الأشهر الأولى من الجائحة، قائلا: “العمدة كان يتحدث قبل شهر عن كون البنية الصحة التركية كافية. واليوم تسجل البلاد نحو 30-40 ألف إصابة يوميا. لا المنظومة الصحية ولا الطواقم الطبية ستتحمل زيادة عدد المستشفيات والأسرة”.

أظهرت إحصائيات وزارة الصحة خلال الأسبوع الأخير تجاوز إصابات كورونا اليومية 30 ألف إصابة بالإضافة إلى أكثر من 185حالة وفاة.