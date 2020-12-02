أنقرة (زمان التركية) – قرر المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون في تركيا إيقاف أحد برامج قناة خبرترك على خلفية التصريحات التي أدلى بها البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري، علي ماهر بشارير، خلال مشاركته بالبرنامج.

وعبر تويتر أفاد أوكان كونور ألب، عضو قرر المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون عن حزب الشعب الجمهوري، أن المجلس قرر إيقاف البرنامج وفرض غرامة مالية إدارية بنسبة 5 في المئة خلال اجتماعه اليوم الذي بحث خلاله تصريحات بشارير بشأن بيع أسهم من مصنع Tank Palet لإنتاج الدبابات إلى قطر.

وأضاف كونور ألب أن بشارير أوضح خلال البرنامج بشكل واضح وصريح مقصده من تلك التصريحات وأن مدير الحوار اتبع نهج مكّنه من إيضاح المغزى من تصريحات الضيف بما يتوافق مع اجتهادات المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون مؤكدا رفضه للقرار الذي اتخذه المجلس بالإجماع لوجود أخطاء في تقييم بعض التصريحات وغياب تقرير الخبراء الذي ترتكز عليه عملية فرض العقوبات.

وأكد أن هذا القرار هو قرار يفتقر للمرجعية القانونية والضمير مشيرا إلى أنه وإلهان تاشتشي صوتا ضد هذا القرار.

ماذا حدث؟

كان بشارير قد أثار ضجة بسبب تصريحاته التي انتقد فيها بيع مصنع Tank Palet لإنتاج قطع غيار الدبابات إلى قطر وقال في بث مباشر “إنها المرة الأولى في تاريخ الجمهورية التي يتم خلالها بيع الجيش لصالح قطر”.

وخلال مشاركته في برنامج قناة خبر ترك قال بشارير: “بلغنا مرحلة تم فيها ولأول مرة في تاريخ الجمهورية بيع جيش البلاد لصالح قطر. لا أستطيع تقدير الأمر، فهناك أحاديث عن بيعه مقابل 20 مليار دولار وهناك أحاديث عن بيع مقابل 50 مليون دولار”.

وأثارت تصريحات بشارير هذه استنكار ضيفي البرنامج الباحث حلمي داشدمير وعميد جامعة يني يلدز، ياشار حاجي صالح أوغلو.

وأوضح داشدمير أن الأمر لا علاقة له ببيع الجيش ليجيب بشارير عليه قائلا: “أليست شركة Tank Palet ضمن الجيش التركي؟”.

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