عمان (زمان التركية)ــ تعدّ مشكلة العقم شائعة لدى العديد من الأشخاص وفي كثير من الدول، لكن هناك أشياء تسبب العقم للرجال وتزيد من فرص الإصابة به، سنتعرف عليها من المقال التالي من موقع (ويب طب).

أشياء تسبب العقم للرجال

يتساءل العديد من الأشخاص عن أهم المسببات التي تؤدي إلى إصابة الرجال بالعقم، إذ يمكن أن تكون هذه الأسباب مرضية أو بيئية، في ما يأتي أشياء تسبب العقم للرجال:

1. إنتاج الحيوانات المنوية الغير طبيعي

يؤدي إنتاج الحيوانات المنوية الغير طبيعي (قليلة الجودة والغير نشطة) إلى إصابة الرجال بالعقم، ويحدث هذا الأمر إما بسبب الخصيتين المعلقة، خلل في الجينات، أو مشاكل صحية مثل السكري.

كما تسبب العدوى مثل الإصابة بالأمراض التي يسببها فطر الكلاميديا، مرض السيلان، النكاف، أو الإيدز إلى إنتاج الحيوانات المنوية الغير طبيعي أيضًا، حيث إن تضخم الأوردة في الخصيتين يؤدي إلى إحداث خلل في جودة الحيوانات المنوية أيضًا.

2. خلل في الية نقل الحيوانات المنوية

قد تحدث مشكلة في الية نقل الحيوانات المنوية والتي تنتج من مشكلات عدة مثل سرعة القذف، أمراض جينية مثل مرض التليف الكيسي، انسداد في الخصية، أو وجود خلل أو إصابات في الأعضاء التناسلية.

3. العوامل البيئية

إن التعرض لبعض العوامل البيئية قد يسبب مشكلة العقم لدى الرجال أيضًا، حيث إن التعرض للمبيدات الحشرية، المواد الكيميائية، والأشعة باستمرار يؤدي إلى العقم في بعض الأحيان.

كما يؤدي تعاطي الكحول، التدخين، استهلاك الممنوعات، المنشطات، ارتفاع ضغط الدم، أو الإصابة بالاكتئاب إلى الإصابة بالعقم أيضًا، إن التعرض لدرجات الحرارة العالية باستمرار مثل الساونا يؤدي إلى رفع درجة حرارة الجسم وحدوث خلل في إنتاج الحيوانات المنوية.

4. مرض السرطان

إن التعرض للأشعة من أجل علاج مرض السرطان يؤدي إلى العقم لدى الرجال في بعض الأحيان، كما يسبب العلاج الكيميائي للسرطان العقم أيضًا، تؤدي العلاجات التي تستخدم في علاج مرض السرطان في إحداث خلل في إنتاج الحيوانات المنوية بشكل كبير.

5. قطع القناة الدافقة

يقوم بعض الرجال بعمل عملية قطع القناة الدافقة بسبب عدم رغبتهم بالإنجاب مرة أخرى، تتضمن هذه العملية قطع القناة الدافقة والأوعية الحاملة للحيوانات المنوية من الخصيتين، إذ يتدفق المني ولكنه يكون خالي من أي حيوانات منوية.

يمكن إعادة القناة الدافقة من جديد ولكن لا تعد هذه العملية سهلة، كما أن فرص النجاح تعد قليلة.

6. قصور الغدد التناسلية

إن الأشخاص المصابين بقصور الغدد التناسلية لا يتم إفراز هرمون التيستوستيرون لديهم بالشكل الصحيح، يؤدي إصابة الإنسان بورم، تعاطيه للمنوعات، أو العوامل الوراثية المختلفة إلى الإصابة بقصور الغدد التناسلية.

7. الأدوية

تؤدي بعض أنواع الأدوية إلى إصابة الرجال بالعقم مثل دواء السلفاسالازين، الستيرويدات الغير قانونية، بعض أنواع الأعشاب مثل مستخلص العشبة الصينية والتي تؤثر على إنتاج الحيوانات المنوية وتقلل من حجم الخصيتين والذي يسبب العقم بدوره.

دلالات الإصابة بالعقم

من أهم الأعراض التي يمكن ملاحظتها على الأشخاص المصابين بالعقم هو ممارسة الجماع لمدة سنة كاملة بدون أخذ أي احتياطات وعدم حدوث الحمل بالرغم من ذلك.

لا يجب الجزم بأن الشخص يعاني من العقم بمجرد تأخر عملية الحمل بل يجب مراجعة الطبيب من أجل عمل الفحوصات اللازمة والقيام بالتشخيص الصحيح.

كيفية الوقاية من الإصابة بالعقم

في ما يأتي بعض الأمور التي تساعد في الوقاية من الإصابة بالعقم للرجال:

الإقلاع عن التدخين.

تجنب استهلاك أي مشروبات كحولية.

اتخاذ سبل الوقاية اللازمة من الإصابة بالأمراض المنقولة جنسيًا.

تجنب ارتداء الملابس التحتية الضيقة.

تجنب استهلاك المنشطات .

علاج العقم للرجال

ليس هناك علاج من شأنه تحسين جودة الحيوانات المنوية، ولكن يتم اللجوء لبعض الطرق التي تساعد على زيادة فرص الحمل بشكل كبير، في ما يأتي بعض الطرق التي يمكن استخدامها من أجل علاج العقم للرجال وزيادة فرص الحمل:

العمليات الجراحية.

العلاج الهرموني.

التلقيح الاصطناعي.

أطفال الأنابيب.

حقن الحيوانات المنوية.