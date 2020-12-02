أثينا (زمان التركية)ــ اتهم وزير الهجرة اليوناني نوتيس ميتاراكيس خفر السواحل في تركيا بعدم الاستجابة لإشارة استغاثة أرسلها زورق يحمل مهاجرين في بحر إيجه الأربعاء.

خفر السواحل اليوناني أطلق في وقت لاحق عملية بحث وإنقاذ بعد أن غرقت السفينة أو انقلبت قبالة جزيرة ليسفوس. وقالت السلطات إن 32 شخصا – 15 رجلا و 14 امرأة وثلاثة أطفال – تم إنقاذهم من البحر، فيما فقدت امرأتان.

وقال الوزير في منشور على تويتر، إنه “بناءً على شهادات المهاجرين الذين تم إنقاذهم، لم تساعد سفينة حرس السواحل التركية التي حددت مكانهم في البداية، أو تنقذهم ولكنها سمحت لهم بدلاً من ذلك بعبور الحدود البحرية للاتحاد الأوروبي بشكل غير قانوني”.

وتتبادل تركيا واليونان الاتهامات بشأن أسلوب التعامل مع المهاجرين غير الشرعيين، وتقول تركيا إن اليونان لا تنقذ المحاجين من أجل أن لا تتحمل عبئ استضافتهم، وتقول اليونان إن تركيا تدفع بالمهاجرين نحو سواحل اليونان للغرض ذاته.