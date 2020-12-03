(زمان التركية) -هناك العديد من من مسببات فقر الدم، ولكل منها علاج يختلف عن الآخر، قد تتراوح شدة فقر الدم من خفيف إلى شديد؛ لذلك تختلف علامات فقر الدم وأعراضه حسب السبب. لكن هل فقر الدم يسبب صداع؟

وفق مقال لموقع (ويب طب) فقر الدم هو افتقار الجسم إلى العدد الكافي من خلايا الدم الحمراء السليمة المسؤولة عن حمل الأكسجين إلى الأنسجة، قد يشعر المصاب بفقر الدم بالتعب والضعف العام، لكن هل فقر الدم يسبب صداع؟ نعم فأحد أعراض فقر الدم أن يشعر المريض بالصداع.

حيث أن انخفاض عدد كريات الدم الحمراء قد يقلل كمية الأكسجين الواصل للدماغ؛ ذلك يؤدي إلى حدوث تضخم في الشرايين حول المنطقة مما يسبب الشعور بالصداع.

في دراسة نشرت عام 2019 وجدت أن هناك علاقة ما بين فقر الدم الناجم عن نقص الحديد ونوبات الشقيقة وخصوصًا عند النساء.

أعراض فقر الدم

يمكن أن تكون أعراض فقر الدم خفيفة لدرجة عدم ملاحظتها، لكن حين تنخفض خلايا الدم تبدأ الأعراض بالظهور، حيث تختلف الأعراض اعتمادًا على سبب فقر الدم؛ فقد تشمل الأعراض ما يأتي:

الصداع.

الدوخة أو الدوار.

ضربات قلب سريعة أو غير طبيعية.

ألم في كل من المفاصل، العظام، البطن، والصدر.

قد يواجه الأطفال والمراهقين مشاكل في النمو.

ضيق النفس.

بشرة شاحبة أو صفراء.

الشعور ببرودة في اليدين والقدمين.

الشعور بالتعب أو الوهن.

أسباب فقر الدم

يوجد العديد من أسباب فقر الدم التي تم تصنيف أشكال فقر الدم بناءً عليها، حيث تتسبب جميع أنواع فقر الدم في انخفاض عدد خلايا الدم الحمراء في الدورة الدموية؛ لكن مستوياتها تكون نتيجة أحد الأسباب الاتية:

عدم قدرة الجسم على إنتاج ما يكفي من الهيموغلوبين.

يقوم الجسم على تصنيع الهيموغلوبين ولكنه لا يعمل بشكل صحيح.

لا ينتج الجسم ما يكفي من خلايا الدم الحمراء.

يقوم الجسم بتكسير خلايا الدم الحمراء بسرعة كبيرة.

أطعمة تقوي الدم

يوجد العديد من الأطعمة التي تحتوي على الحديد والتي يمكن الاستفادة منها وإدراجها ضمن الوجبات اليومية لتقوي الدم وتحديدًا لحالات فقر الدم الناجم عن نقص الحديد.

1. الفاكهة والخضروات

رغم احتواء الخضار على الحديد، إلا أن الخضروات الورقية الداكنة التي تحتوي على مادة الأوكساليت (Oxalates) التي تثبط من عملية امتصاص الحديد؛ لذلك يفضل التنويع في مصادر الحديد وتناول مصادر فيتامين سي كالليمون مع هذه الخضروات لتحسين عملية الامتصاص.

في ما يأتي بعض الأمثلة على الخضروات والفواكة الغنية بالحديد:

السبانخ.

الجرجير.

الحمضيات.

الكرنب.

الفلفل الأحمر والأصفر.

البروكلي.

الكرنب الخضر.

الهندباء الخضر.

السلق السويسري.

2. المكسرات والبذور

قد تحتوي بذور اليقطين، الكاجو، والفستق الحلبي على الحديد بالإضافة إلى الصنوبر وبذور عباد الشمس.

3.اللحوم والأسماك

بعض الأمثلة على اللحوم والأسماك التي تحتوي على الحديد ما يأتي:

لحم البقر.

الجمبري.

الكبد.

السردين.

التونا.

لحم الضأن.

المحار.

سمك السلمون.

لحم الغزال.

4. منتجات الألبان

مثل تناول الحليب الخام، الزبادي، والجبنة.

5. البقوليات

يحتوي الفول والبقوليات على نسب جيدة من الحديد؛ وينصح بتناولها إلى جانب المصادر الأخرى، بعض الأمثلة عليها الحمص، الفاصولياء الحمراء، الفاصولياء، أو البازلاء.

علاجات طبيعية لتخفيف الصداع

بدلًا من اللجوء لمسكنات الألم للتخلص من الصداع؛ يوجد العديد من العلاجات الطبيعية التي يمكنك اتباعها للتخفيف من الصداع.

في ما يأتي بعض الطرق التي قد تساعدك على التخفيف من شدة صداعك.

1. شاي الأعشاب

تكمن فائدة شرب شاي الأعشاب في تزويد الجسد بالماء، إضافة إلى الحصول على فوائد الأعشاب. على سبيل المثال، يمكن أن يساعد مشروب الزنجبيل في التخلص من صداع الشقيقة وفقًا لدراسة أجريت في عام 2013 أن مسحوق الزنجبيل قد يكون له تأثير يساوي الأدوية التي تستخدم عادًة للشقيقة.

فقط قم بتحضير الماء الساخن وإضافة أحد الأعشاب عليه مثل الزنجبيل، النعناع، البابونج، أو الخزامى لتخفف من الصداع لديك.

2. تناول الكافيين

قد يساهم شرب المشروبات التي تحتوي على الكافيين، مثل الشاي والقهوة، على تخفيف حدة الصداع، إذ تعمل القهوة على إرخاء الأوعية الدموية وبالتالي تحسين دعم الدورة الدموية وتخفيف الصداع.

3. استنشاق الزيوت العطرية

قد يساهم استنشاق الزيوت العطرية مثل زيت اللافندر الأساس لمدة 15 دقيقة في التقليل من حدة الصداع.

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