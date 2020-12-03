أنقرة (زمان التركية) -سلط تقرير حديث الضو على أن القمع وانتهاكات حقوق الإنسان في تركيا ضد المعارضين طالت أيضا ذوي الإعاقة.

التقرير الذي أصدرته مؤسسة الصحفيين والكتاب في تركيا بمناسبة اليوم العالمي للإعاقة أمس الأربعاء، سلط الضوء على وقوع انتهاكات حقوقية بحق 28 شخصا من ذوي الإعاقة والمرضى، بسبب أصلهم العرقي أو آرائهم السياسية، من بينهم الكاتب الصحفي الكفيف جنيد أرات الذي أكد لوسائل الإعلام عند اعتقاله أنه يحب فتح الله كولن وحركة الخدمة ويدعم أنشطتهما التعليمية حتى وإن تم اعتقاله لسنوات.

Görme engelli bir gazeteci olan @cuneytarat06, sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alınarak 6 yıl 3 ay hapis cezasına, propagandadan 1 yıl 10 ay 15 gün ve 6 buçuk ay ev hapsine çarptırıldı. #FreeDisabledPrisoners EngelliTutsaklara Özgürlük pic.twitter.com/OwYwShsQT6 — GYV (@gyvorgtr) December 2, 2020

وأوضح التقرير أن من بين ذوي الإعاقة أيضا من تم وصفهم بـ”الإرهابيين والخونة” من قبل حكومة حزب العدالة والتنمية بقيادة رجب طيب أردوغان، التي توجه تهمة الإرهاب والخيانة للمعارضين بكل سهولة ودون اعتماد أي معيار، بحيث تجعلهم يواجهون صعوبات مالية خطيرة، وجوعا، وقتلا اجتماعيا، وعزلة، وكراهية.

Mağdurların aileleri ve akrabaları travma, stres, psikolojik problemlere ve çaresizliğe mahkum edilmiştir. #FreeDisabledPrisoners EngelliTutsaklara Özgürlük pic.twitter.com/2oNjSvDxqm — GYV (@gyvorgtr) December 2, 2020

ويضيف التقرير، أن ذوي الإعاقة الـ 28 وأسرهم تعرضوا لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الفصل الجماعي والاحتجاز التعسفي والاعتقال والسجن والتعذيب وسوء المعاملة، فضلاً عن حرمانهم من العمل والتقاعد والضمان الاجتماعي والتأمين الصحي.

OHAL kararnameleri, sadece mağdur kişileri değil aynı zamanda ailelerini,çocuklarını, henüz doğmamış bebeklerini, engellileri, yaşlıları ve bakıma muhtaç diğer kişileri de hedef almıştır. #FreeDisabledPrisoners EngelliTutsaklara Özgürlük pic.twitter.com/ZCxFzM9Vct — GYV (@gyvorgtr) December 2, 2020

وأشار التقرير إلى أنه بموجب اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي تعد تركيا طرفا بها، فإنه يجب عليها تلبية الاحتياجات الصحية الأساسية في السجون وحماية جميع الأشخاص ذوي الإعاقة، وينبغي أن تضمن احترام سلامة وكرامة حقوق المعوقين بسبب أنها من ضمن حقوق الإنسان المضمونة بالقانون.

Fatma Cömert, doğduğundan beri elleri ve ayakları felç olmasına rağmen terör örgütüne üye olduğu iddiasıyla 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Fatma Cömert'e neredeyse tamamen engelli teşhisi kondu. #FreeDisabledPrisoners EngelliTutsaklara Özgürlük pic.twitter.com/JaJ9ngOEdH — GYV (@gyvorgtr) December 2, 2020

هذا ونشرت مؤسسة الكتاب والصحفيين أسماء وصور المعاقين الذين تعرضت حقوقهم للانتهاك على يد السلطات التركية بالإضافة إلى سيرة ذاتية مختصرة لكل منهم.