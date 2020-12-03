أنقرة (زمان التركية) – ضربت هزة أرضية بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر اليوم الخميس ولاية سعرد جنوب شرق تركيا.

مرصد قنديلي أعلن أن بلدة كورتالان التابعة لمدينة سعرد التركية هي مركز الهزة الارضية.

وأفاد والي سعرد، عثمان حاجي بكتاش أوغلو، أن الهزة الأرضية لم تسفر عن أية خسائر بولاية سعرد، مشيرا إلى مواصلة الفرق مسح المنطقة الريفية.

وأضاف حاجي بكتاش أوغلو أنهم لم يتلقوا بلاغات عن إصابات أو وفيات وأن البلاغ الوحيد الذي تلقته السلطات ورد من بلدة كايالاغلار مفيدا أن فرق الإنقاذ تتولى الأمر ولم تتسبب الهزة الأرضية في أية انهيارات.

من جانبها صرحت إدارة الكوارث الطبيعية والطوارئ أنها لم تتلقى أية بلاغات سلبية عقب الهزة الأرضية التي شهدتها بلدة كورتالان.

وفي تعليق منه عن الهزة الأرضية أفاد مدير مركز أبحاث الزلازل بجامعة التاسع من أيلول، حسن سوزبيلير، أن شرق الأناضول يمتلك آلية مختلفة عن آلية الزلازل في محيط إزمير قائلا: “منطقة الأناضول منطقة محاطة من اليابس من جميع الاتجاهات. والصدوع بالمنطقة من فئة الصدع الدمر، فهذه الصدوع يكون تركيزها ضحل جدا. وأقصى قوة للزلازل الناجمة عن تلك الصدوع تقدر ب7.2 درجة على مقياس ريختر”.

وأكد سوزبيلير أن الهزة الأرضية الأخيرة تبلغ قوتها 5 درجات على مقياس ريختر ولا تعد شديدة مفيدا أن هذه الدرجة من الشدة يجب ألا تسفر عن خسائر في الأرواح وأي خسائر مادية.

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