القاهرة (زمان التركية)ــ كشف رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولى اليوم الخميس عن تراجع معدل الفقر في البلاد لأول مرة منذ 20 سنة.

وأشار مدبولى خلال مؤتمر صحفي أن معدل الفقر وصل إلى 29.7٪ عام 2019/2020 مقابل 32.5٪ عام 2017/2018، وذكر أن هناك تحسن في العديد من المؤشرات الاقتصادية نتيجة الإصلاح الاقتصادي موضحا أن الدولة مازلت تدعم الفئات الأولى بالرعاية وإلا كان هناك زيادة أكبر في معدلات الفقر. وفق صحيفة المصري اليوم.

وأشار إلى زيادة بند الأجور حيث بلغت 80 مليار قبل 2011 لكنها ارتفعت حاليا لنحو 320 مليار جنيه.

وتابع أنه في الفترات الماضية كان هناك زيادة في الأجور وكذا ارتفاع في معدلات التضخم نتيجة ضعف الإنتاج ولكن حاليا لأول مرة هناك زيادة في الأجور وانخفاض في التضخم.

وقال مدبولى أن هناك مبادرات للحفاظ على صحة المرأة والطفل ما يؤدي إلى انخفاض أنفاق الأسرة على هذا البند لصالح بنود أخرى.

كما أشار إلى جهود الدولة في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتوسع في القضاء على المناطق العشوائية.

وأوضح أن المشروعات القومية ساهمت في توفير نحو 5 مليون فرصة عمل.

وأوضح رئيس الوزراء ان الهدف تحسين مستويات المعيشة وخفض معدل الفقر، مخذرا من تزايد معدل السكان والذى يرتبط بزيادة معدل الفقر عادة.

وقال إن جزء كبير من المشكلة يكمن في الزيادة السكانية وأنه مهما كانت جهود الدولة في التنمية ولكن زيادة السكان تقلل من النتائج موضحا أن التحدي الحقيقي خلال العشر سنوات المقبلة هو خفض معدل الزيادة السكانية.

وحذر من فكرة أن أطفال الأسر تعني توفير فرصة دخل جديدة للاسرة مشيرا إلى أن هذا الطفل يحتاج إلى مصروفات.

وأكد أن سياسة الحكومة إطلاق برنامج كبير بداية العام المقبل للزيادة السكانية.

وأشار إلى العمل على زيادة حجم التعليم الجامعي وما قبله.

وأكد أن أنفاق الدولة على الطعام والشراب والصحة ودعم هذه القطاعات ينعكس إيجابا على تحسن مستويات الأسرة، وأكد على استمرار العمل لمواجهة الفقر في الوجه القبلي.

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