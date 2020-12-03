أنقرة (زمان الركية)ـــ قالت تركيا إن أحد عسكرييها قتل في منطقة عفرين، شمال سوريا، بهجوم مسلح للقوات الكردية.

وزارة الدفاع التركية قالت في بيان إن الحادث سببه “محاولة تسلل تنظيمات حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الإرهابية إلى منطقة غصن الزيتون مستهدفين عناصر القوات المسلحة التركية”.

جاء في البيان، الذي أفاد باستشهاد جندي في الاشتباك، أنه “في الاشتباك الذي اندلع بعد محاولة التسلل التي قامت بها منظمة PKK / YPG الإرهابية، استشهد أحد رفاقنا الأبطال. وتم على الفور إطلاق النار على المهجمين بمركبات الدعم الناري وتم تحييد 6 إرهابيين”.

أضاف البيان “تم إرسال طائرات بدون طياروعناصر دعم إلى منطقة العمليات”.

وختم بالقول “نود أن نعرب عن تعازينا وتمنياتنا بالصبر لشهيدنا الحبيب الذي فقد حياته في هذه الحادثة ولأسرته المفجوعة وللقوات المسلحة التركية ولأمتنا النبيلة “.

يذكر أن منطقة عفرين تخضع لسيطرة الجيش التركي منذ مارس 2018 عقب عملية عسكرية أطلق عليها “غصن الزيتون” نفذت بالتعاون من مسلحين سوريين.

–