أنقرة (زمان التركية) – قال وزير خارجية ألمانيا، هايكو ماس، إنه يجب على دول الاتحاد الأوروبي والإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة جو بايدن، العمل من أجل منع وصول “قدة مستبدين” مثل رئيسي تركيا وروسيا مرة أخرى إلى المناطق التي يحدث فيها فراغ في السلطة.

وأوضح ماس، أنه عندما حدث فراغ في السلطة في ليبيا وسوريا، سارعت تركيا وروسيا لملأ هذا الفراغ، مطالبا بالتعاون المشترك بين الاتحاد الأوروبي وبايدن، لمنع حدوث ذلك مرة أخرى.

وتابع ماس: “لم يعد بإمكاننا ترك مساحة للقادة المستبدين لممارسة ألعابهم، بصفتنا أوروبيين، نحن مستعدون للقيام بدورنا لنكون الضامنين للسلام والديمقراطية وحقوق الإنسان في تحالفنا مع الولايات المتحدة”.

وأوضح ماس، أن عودة الولايات المتحدة إلى الساحة الدولية ستغير أشياء كثيرة، لأن كلاهما يؤيد نهج تعاوني.

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