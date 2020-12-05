أنقرة (زمان التركية) – فوجئ مزارع تركي، يدعى طاهر يلدريم، بدعوى قضائية مرفوعة ضده من قبل حزب العدالة والتنمية، على خلفية انتقاده اتفاقية المياه مع قطر.

عقب توقيع تركيا اتفاقية مع قطر حول المياه، نشر يلدريم تدوينة على حسابه في تويتر، قال فيها: ماذا يعني يا أصدقاء، تسليم إدارة المياه الجوفية إلى قطر؟ أوجه سؤالي بالأخص إلى نوابنا الذين انتخبناهم رضا بوستاجي وماتين يافوز، ماذا يعني هذا؟ مياهنا الجوفية ليست فولكس فاغن الألمانية، أو رينو الفرنسية، هي حياتنا وشرفنا، هل تعلمون ذلك؟

وتسببت هذه التدوينة في غضب الحزب الحاكم، حيث تم رفع شكوى قضائية ضد يلدريم، بتهمة إهانة الرئيس.

وتوجه يلدريم إلى مركز الشرطة في محافظة آيدن وأدلى بشهادته.

وأبرمت تركيا وقطر، أواخر الشهر الماضي، 10 اتفاقيات في مجالات مختلفة. وتضمنت الاتفاقيات إنشاء لجنة اقتصادية وتجارية مشتركة، والتعاون في مجال إدارة المياه، وتعزيز التعاون الاقتصادي والمالي، والتعاون في مجالات الأسرة والمرأة والخدمات الاجتماعي.

وتضمنت الاتفاقيات أيضا بيع 10٪ من أسهم بورصة إسطنبول، وهي الصفقة التي أحدثت جدلا كبيرا.

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