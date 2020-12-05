أنقرة (زمان التركية) – قال رئيس البنك المركزي التركي السابق، دورموش يلماز، إنه خلال فترة عمله الطويلة في البنك المركزي، كان رصيد الاحتياطي النقدي ينخفض، ولكن لم يصل الرصيد إلى السالب.

دورموش الذي يشغل حاليا منصب نائب رئيس حزب الخير في العاصمة أنقرة، قال إنه عمل في البنك المركزي لمدة 35 عاما، وواجه نقصا في العملة الأجنبية، ورأي وصول احتياطي النقد الأجنبي إلى صفر، ولكنه لم ير ولم يسمع من قبل وصول هذا الاحتياطي إلى السالب. حيث حيث بلغ الرصيد ناقص 55 مليار دولار.

وأكد دورموش، أن السبب وراء ذلك هي الحكومة الحالية، وقال متهكما إنه يبارك لها على ما فعلته في السياسة النقدية في البلاد.

دورموش الذي شدد على ضرورة التدقيق في احتياطات البنك المركزي، وقال 133 مليار دولار فقدها البنك المركزي في فترة 22 شهرا.

وتابع دورموش: “كيف تم بيع هذه العملة، من قبل من، لماذا، من استغلها؟ سيتم التحقيق في هذا بالتأكيد عندما تتغير الحكومة، وسيتم تقديم كل هؤلاء واحدًا تلو الآخر للمحاكمة”.

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