أنقرة (زمان التركية) – أكد رئيس حزب الديمقراطية والتقدم التركي علي باباجان أن حكومة حزب العدالة والتنمية فقدت وعيها، في إطار تعليقه على إعلانها إرسال معونات إلى الخارج في وقت يحتاج فيه كثير من أفراد الشعب التركي إلى دعم لتجاوز الأزمة التي تتعرض لها البلاد منذ أكثر من سنة.

جاءت هذه التصريحات خلال رد باباجان على كلمات للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، التي أعلن خلالها عزم بلاده على تقديم دعم مالي للبلدان المتضررة من وباء كورونا، وذلك في الوقت الذي بلغ فيه الحد الأدنى للفقر 8 آلاف ليرة.

ووجه باباجان سؤالا لحكومة أردوغان قائلاً: “كم عدد المواطنين الذين يستطيعون الحصول على 8 آلاف ليرة يا ترىأأانششا

وقال باباجان مستغربًا: “هل أنتم تخلصتم من كل الأزمات الموجودة في بلادنا، وأصبحتم لا تجدون مكانا لوضع الأموال فيه، ومن ثم قررتم تقديم مساعدات لبعض الدول لتكافح الوباء؟”

وتساءل باباجان: “هل هذا شيء يمكن أن يحدث، لماذا تفعل هذه الحكومة هذا الشيء، لماذا؟ لماذا تقوم حكومة بلد ما بتوزيع الموارد النادرة على دول أخرى بينما شعبنا يعيش أوضاعًا سيئة بسبب الظروف الاقتصادية؟”.

وتابع رئيس حزب التقدم والديمقراطية: “لقد انهار الاقتصاد ويعيش المواطن جائعًا، وهم يتوجهون لإرسال أموال إلى الخارج؟ إذا كان لديك مال فماذا تريد من هذا المواطن؟ لماذا لا زلتم متمسكين بفرض الضرائب عليه إذن هذا يدل أن هذه الحكومة أصبحت تفتقر إلى الوعي والشعور؟!”.