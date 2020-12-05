(زمان التركية)ـــ تعرض نصب تذكاري للهولوكوست وجدار المعبد اليهودي في مدينة لاريسا وسط اليونان لفعل عنصري، أغضب اليهود في اليونان.

الجالية اليهودية قالت في بيان إن الحادث وقع بعد ظهر يوم الخميس، عندما قام رجل في منتصف العمر بكتابة عبارة “يسوع المسيح الفاتح” على النصب التذكاري .

فعل الشيء نفسه على الجدار الخارجي للكنيس الذي يتم ترميمه حاليًا.

أبلغت الجماعة الشرطة وقام رئيسها برفع دعوى قضائية.

كذلك أدان المجلس المركزي للجاليات اليهودية في اليونان (KISE) يوم الجمعة أعمال التخريب، قائلاً إن هذا العمل “ينضح بالتعصب الديني وعدم التسامح”.

كما نددت وزارة الخارجية اليونانية يوم الجمعة بالتخريب الذي تعرض له نصب المحرقة التذكاري وجدار المعبد اليهودي المحلي في مدينة لاريسا يوم الخميس ووصفته بأنه “شنيع”.

وقالت الوزارة في بيان “هذا العمل المقيت يسيء إلى ذكرى ضحايا الهولوكوست ولا يتماشى مع الثقافة اليونانية وقيم المجتمع اليوناني”.

“مثل هذه الأفعال تذكرنا بضرورة توخي اليقظة في الدفاع عن قيمنا الأخلاقية ضد العنصرية والكراهية والتعصب الأعمى”.

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