أنقرة (زمان التركية) – قالت رئيسة حزب الخير، المعارض في تركيا، ميرال أكشنار، إن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، سينتظر حتى حلول الربيع (يونيو) لإجراء انتخابات مبكرة في البلاد، لأنه “لا يحب الشتاء”.

أكشنار قالت لصحيفة “قرار” إن النظام الرئاسي بات لا يستوعب تركيا ولا يتمكن من حملها، وبالتالي لا يمكن التحمل حتى 2023 لإجراء انتخابات.

أكشنار اعتبرت أن تركيا أصبحت وجها لوجه في مواجهة الفقر، وأصبح لا يوجد اعتبار للنواب، وهذا كله بسبب النظام الرئاسي.

وأكدت رئيس حزب الخير أن العدالة والتنمية لن يتمكن من الفوز في الانتخابات، مضيفة أن تحالف الجمهور الحاكم الذي يتكون من حزبي “العدالة والتنمية والحركة القومية”، يسحب تركيا في كل أزمة.

وقالت “بحسب ما أرى، ليس من الممكن لهم الفوز في الانتخابات. أعتقد أنه يمكن أن تكون الانتخابات المبكرة في يونيو 2021. أردوغان لا يحب الشتاء. لذلك ينبغي أن ننتظر الانتخابات في يونيو”

كما تحدثت عن تجاوز نسبة المترددين في اختيار الحزب الذي سيصوتون له في الانتخابات، الـ 20 في المائة، مشيرة إلى أنه هناك ناخبين لم يستقر رأيهم على أي حزب بعدُ، وهناك سقوط خطير في قاعدة المنتخبين، ومعظمهم من ناخبي حزب العدالة والتنمية.

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