أنقرة ( زمان التركية) – قال 69,82 % من المشاركين في استطلاع رأي حديق إن الوضع الحالي للاقتصاد التركي “سيء”، بينما اعتبر21,1 % فقط أنه “جيد”.

وقفز معدل التضخم النقدي في تركيا إلى 14.03%، وفقا لآخر الإحصائيات في نوفمبر الماضي.

وشارك في استطلاع الرأي الذي أجرته مؤسسة “جازيجي” للأبحاث، ألف و896 مواطن تركي في 14 مدينة تركية.

وتضمن الاستطلاع سؤالا آخر وهو “هل تعتقد أن حزب العدالة والتنمية يدير البلاد بطريقة سليمة؟”، فكان رد 47,5% بالسلب، و40% بالايجاب.

وعن الاختيار بين النظام البرلماني والرئاسي، أيد 50,9% النظام البرلماني، بينما أيد 35,4% فقط الرئاسي.

وتم سؤال المشاركين حول مدى رضاهم عن حياتهم، فقال 61 % منهم أنهم قلقون، بينما قال 39,2% أنهم تعساء، و24,4 % أشاروا إلى أنهم لا يشعرون بالسعادة ولا الحزن.

وعن الزعيم الذي يمكن أن يأتي بعد أردوغان في تركيا، قال 14,8 % إنه منصور يافاش، و12,6 % أكرم إمام أوغلو، و9,7 % ميرال أكشنار، و9,4% سليمان صويلو.