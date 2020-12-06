أنقرة (زمان التركية) – قال نائب رئيس المفوضية الأوروبية، مارغريتيس شيناس، إن تركيا فعلت كل شيء خاطئ، وعملت كل ما في وسعها لمعاداة الجميع وليس أوروبا فقط.

وأوضح شيناس أن زعماء الاتحاد الأوروبي في القمة يومي 10 و 11 ديسمبر سيتحدثون عن فرض العقوبات على تركيا نتيجة سياساتها العدائية بالمنطقة.

كما أضاف شيناس أن العقوبات على أنقر لن تكون على المدى القصير فقط، بل على المدى المتوسط والبعيد أيضًا.

وشدد نائب رئيس المفوضية الأوروبية، على أن تركيا ستدفع نتيجة سياساتها العدائية من خلال فرض العقوبات.

وتأتي تصريحات شيناس قبل أيام من اجتماع القادة الأوروبيين في قمة مجلس الاتحاد الأوروبي المقرر انعقادها في 11 ديسمبر والتي ستبحث العديد من القضايا، بما في ذلك التوتر في شرق البحر المتوسط والعقوبات المحتملة ضد تركيا بسبب انتهاكاتها في المنطقة من خلال أعمال التنقيب عن الغاز الطبيعي في المياه المتنازع عليها مع اليونان.

–