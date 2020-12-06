أنقرة (زمان التركية)ــ أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية قاتح دونمز، أن سفينة الحفر التركية الثالثة تستعد للتنقيب في البحر الأسود.

فاتح دونمز، شارك عبر تويتر مقطع فيديو مدته 46 ثانية يحتوي على لقطات لسفينة حفر قونيا Kanuni.

Kanuni, hırçın Karadeniz’de sondaja açılmak için hazırlanıyor. 🚢 Kule birleşti👍🏻 Geri sayım başladı…#KanuniKaradenizde pic.twitter.com/C9pXRLOXQJ — Fatih Dönmez (@fatih_donmez) December 6, 2020

الوزير قال “قونيا تستعد للحفر في البحر الأسود. بدأ العد التنازلي …”

تم بناء سفينة قونيا Kanuni، في عام 2012 ويبلغ عمقها 11400 متر وقدرتها على الحفر 3000 متر، تُعرف أيضًا باسم الجيل السادس من سفن الحفر فوق البحار.

غادرت السفينة ميناء مرسين تاسوكو في 13 أكتوبر، ووصلت إلى ميناء حيدر باشا بالمرور عبر مضيق البوسفور في 19 أكتوبر بمتوسط ​​سرعة 8 أميال.

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