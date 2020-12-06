أنقرة (زمان التركية) – فشلت حكومة حزب العدالة والتنمية، في انتشال تركيا من قائمة الدول الأعلى في معدلات التضخم.

وفي الوقت الذي يبلغ فيه متوسط التضخم 2.8% في العالم، أصبح التضخم في تركيا مكونا من رقمين، حيث قفز إلى 14.03%، وفقا لآخر الإحصائيات في نوفمبر الماضي.

ووصلت الزيادة الشهرية في معدلات التضخم خلال شهر نوفمبر الماضي 2.3%، وهي الأعلى شهريا منذ عام 2002، أي أن تركيا لم تسجل زيادة شهرية في معدلات التضخم تصل إلى 2.3% خلال الـ18 عاما الماضية، إلا هذا العام في نوفمبر.

وتحتل فنزويلا، التي انهار اقتصادها بسبب الحصار الاقتصادي الشديد الذي تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية، المرتبة الأولى في تصنيف التضخم المرتفع بنسبة 1813 في المائة، تليها زيمبابوي بنسبة 471 في المائة.

لا يوجد سوى 20 دولة في جميع أنحاء العالم لديها تضخم مكون من رقمين، معظم هذه الدول هي دول تشهد حربًا أهلية أو إفلاسًا أو أن الولايات المتحدة قد فرضت عليها حظرًا شديدًا.

والشهر الماضي استقال وزير المالية برأت ألبيرق صهر الرئيس رجب أردوغان بعدما فشل في على مدا عامين في خفض التضخم ووضع حد لانهيال الليرة.

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