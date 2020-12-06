أنقرة (زمان التركية) – قال رئيس حزب المستقبل، المعارض في تركيا، أحمد داود أوغلو، إن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، كان يتبنى سياسة الاستبداد عندما كان دونالد ترامب في الحكم، ولكن الآن مع وصول جو بايدن لرئاسة البيت الأبيض، أصبح يدافع عن فلسفة الإصلاح.

وأضاف داود أوغلو، أن أردوغان والموالين له، عندما لا يفقدون السلطة، يتحدثون عن الحرية والديمقراطية، وعندما يمتلكونها يقيدون حريات الآخرين.

وتابع داود أوغلو: “هؤلاء يرتدون ثوب الحرية عندما يرتديه الغرباء، ويخلعونه عندما يريد الغرباء ذلك أيضا”.

وفي سياق منفصل، وردا على شاب قال إنه لا يستطيع رؤية مستقبله، أوضح داود أوغلو أن المسؤول عن هذه النظرة التشاؤمية للشاب هم من يديرون الدولة.

وردا على سؤال حول اتهام سميح يالتشين، عضو حزب الحركة القومية، لحزب المستقبل بأنه “انفصالي”، قال داود أوغلو: “اللغة من أهم حقوق الإنسان الأساسية، وهي جزء من كرامة الإنسان، وكل لغة محترمة. والانفصال يميز بين الناس حسب لغاتهم ودياناتهم ومعتقداتهم. عندما يبدأ هذا التمييز، فإن الانفصالية أمر لا مفر منه. هذه هي النزعة الانفصالية الحقيقية”.

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