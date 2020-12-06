(زمان التركية)ـ قالت صحيفة (كاثميريني) اليونانية إن الولايات المتحدة تزيد الضغط الدولي على تركيا من خلال مشروع قانون ميزانية الدفاع الأمريكية لعام 2021، والذي ينص على فرض عقوبات على تركيا بسبب حصولها على صواريخ إس -400 الروسية.

منذ أن أصبح نافذا هذا الشهر، سيمنح قانون تفويض الدفاع الوطني (NDAA) السلطات الأمريكية 30 يومًا لفرض عقوبات على أنقرة. وبموجب مشروع القانون، فإن تركيا معرضة لخطر ما لا يقل عن خمس عقوبات لفرضها ما يعرفه قانون مكافحة خصوم أمريكا من خلال العقوبات (CAATSA) بأنه “صفقة كبيرة” مع روسيا لشراء 2.5 مليار دولار من صواريخ إس -400.

ويرى تقرير الصحيفة أن تم تكثيف الضغط الدولي على أنقرة بهدف احتواء سياستها الخارجية التوسعية.

جاء تقدم مشروع القانون يوم الخميس من قبل الكونجرس الأمريكي بعد أيام قليلة من الموقف الواضح لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بشأن دور تركيا المزعزع للاستقرار ، قبل وقت قصير من انعقاد المجلس الأوروبي في 10-11 ديسمبر ، حيث سيناقش القادة موقف الاتحاد الأوروبي من أنقرة وإمكانية عقوبات بسبب انتهاكاتها للحقوق السيادية لليونان والقبارصة ، فضلاً عن الخطاب الحارق للرئيس رجب طيب أردوغان.

وأشارت الصحيفة اليونانية إلى أن أثينا تدعو الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ خطوات محددة، على رأسها التعليق الفوري لتوريد الأسلحة الهجومية من الدول الأوروبية إلى تركيا.

في حديثه في قمة لشبونة على شبكة الإنترنت يوم الجمعة، كان رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس واضحًا بشأن موقف أثينا تجاه “العدوان التركي”، مؤكدًا أن المشاكل بين اليونان وتركيا تهم أوروبا، لأنها تؤثر على شرق البحر المتوسط. علاوة على ذلك، شدد على أن هذه المشاكل مرتبطة أيضًا بحلف شمال الأطلسي، لأنها تؤثر على جناحه الجنوبي الشرقي.

وقال إنه من الواضح للغاية أن تركيا ستواجه عواقب إذا واصلت أعمالها الاستفزازية.