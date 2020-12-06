أنقرة (زمان التركية) – اضطرت صحيفة “صباح” التركية للمرة الثانية إلى نشر تكذيب لخبر نشرته في العام 2017، وذلك بعد قرار من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي الهولندية.

بدأت الأزمة في عام 2017 عندما نشرت “صباح” خبرا تحت عنوان “ها هي البنية الهولندية لتنظيم كولن”، واتهمت خلاله عضو مجلس بلدية روتردام السابق، توران يازير، بالتورط في الإرهاب، وخيانة الهولنديين من أصول تركية.

بعدها أصدرت محكمة لاهاي، حكما أوضحت خلاله أن ما جاء في الصحيفة “كذب وافتراء” ولا يستند لأي أدلة، مطالبة “صباح” بنشر نفي للخبر.

واعترفت الصحيفة بالخطأ، ونشرت تكذيبا جاء فيه: “في مارس 2017، اتهمنا عضو مجلس بلدية روتردام توران يازير بالاحتيال غير العادل وإبلاغ الشرطة بأسماء هولنديين من أصل تركي. هذه الاتهامات ليس لها أساس قانوني ولم يكن علينا نشرها”.

ولكن توران يازير وبلدية روتردام، لم يجدا هذا النفي كافيا، مؤكدين على أنه تم إغفال نشر تكذيب بخصوص اتهام يازير بالإرهاب، مقدمين طلبا آخر إلى محكمة لاهاي، لمطالبة “صباح” بتعديل الخبر مرة أخرى.

وفي الأول من ديسمبر، أصدرت محكمة لاهاي حكمها بأن تنشر صحيفة “صباح” التركية خبرا آخر يحتوي على تعديل ينفي تهمة الإرهاب عن يازير.

ولذلك اضطرت “صباح” المعروفة بقربها من الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لنشر تكذيب جديد، جاء فيه: “ربطنا بشكل غير عادل” بين عضو مجلس روتردام توران يازير” والإرهاب وخيانة الأتراك في هولندا. أثرت هذه الاتهامات بشكل خطير وسلبي على حياة السيد يازير الخاصة وعلى واجبه كعضو في المجلس. هذه الاتهامات لا أساس لها وكان لا يجب أن ننشرها. لذلك أمرت محكمة استئناف لاهاي بإصدار هذا التصحيح”.

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