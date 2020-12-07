القاهرة (زماتن التركية)ــ تستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، بالهواء الطلق على مسرح النافورة بساحة دار الأوبرا المصرية، في ظل الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، وسط مشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم.

وشهد حفل الافتتاح، يوم الإثنين الماضي، تكريم الكاتب الكبير وحيد حامد بجائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، وهي الجائزة نفسها الذي يمنحها المهرجان للكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، كما تم تكريم الفنانة منى زكي أيضاً بجائزة فاتن حمامة للتميز.

وخلال الحفل أيضاً الذي شهد ظهوراً خاصاً للفنان أشرف عبدالباقي، وأغنية جديدة للمطرب تامر حسني، تمّ التعريف بلجان تحكيم مسابقات وجوائز الدورة 42، وفي مقدمتها المسابقة الدولية التي يترأسها المخرج الروسي ألكسندر سوكوروف.

واختار المهرجان للافتتاح الفيلم البريطاني الفرنسي «الأب ــ The Father» إخراج فلوريان زيلر، في عرضه الأول بالعالم العربي وأفريقيا، وهو الفيلم الذي يشارك في بطولته الممثل القدير أنتوني هوبكنز الذي يعد أحد أبرز الممثلين في العالم، والحاصل على أرفع الجوائز، ومن بينها؛ الأوسكار والبافتا، والممثلة الإنجليزية الحاصلة على الأوسكار أوليفيا كولمان، بالإضافة إلى عدد من الأفلام الحاصلة على أرفع الجوائز في المهرجانات الكبرى ومن بينها الفيلم الأمريكي ( أرض الرُحّل- Nomadland ) في عرضه الأول بأفريقيا والعالم العربي، بعد فوزه باثنين من أبرز جوائز العام “الأسد الذهبي” من مهرجان فينسيا، و”اختيار الجمهور” من مهرجان تورنتو.

ويختتم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي فعالياته يوم 10 ديسمبر الجاري.

/وكالات/

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